Casi 270,000 evacuados por los incendios que arrasan España y Francia

Imagen de las llamas del incendio forestal activo entre las localidades abulenses de Burgohondo y Navaluenga. ( EFE / RAÚL SANCHIDRIÁN )

España y Francia han evacuado a casi 270,000 personas debido a incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la famosa región turística y vinícola de Burdeos y los alrededores de Madrid, donde el cielo de la capital estaba cubierto por una neblina de humo.

Dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes en el oeste de la Comunidad de Madrid para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25,000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y cerca de 70,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el "peor de la historia" en la región.

"Nunca viví algo parecido", declaró el viernes a la AFP Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de su casa en Aldea del Fresno, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Madrid.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó el sábado desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas".

La situación "sigue siendo compleja" porque "las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos", agregó.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2.000 personas están siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

"Todos los veranos hay incendios", pero "este ha sido tremendo", dijo a AFP Mar Nicolás, la alcaldesa de la población de Brunete, muy cerca de otras localidades desalojadas o afectadas por las llamas.

En la localidad de El Escorial, al noroeste de la capital, un histórico monasterio estaba envuelto en humo, constató una reportera de la AFP.

Casi 200,000 evacuaciones en Francia

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército que interviniera para ayudar a extinguir las llamas, en medio del temor a que amenacen la ciudad de Burdeos y muchas bodegas prestigiosas situadas en esta región del suroeste del país.

El ministro del Interior Laurent Nuñez indicó el sábado que 167,000 personas habían sido evacuadas en el departamento de Gironda, a las que se suman unas 30,000 desalojadas en las Landas.

Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes, que se preguntaban qué se encontrarían al regresar.

"No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se ha quemado", dijo un poco aturdida Maria Lalanne, una vecina de 90 años sin familia, que dejó atrás su audífono y sus gafas tras haber sido evacuada durante la noche.

Dos bomberos murieron el martes mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Las autoridades no reportaron más víctimas en Francia, aunque cerca de 40 de los 1,000 efectivos que luchan por apagar las llamas en Cap Ferret, una península cercana a Burdeos, resultaron heridos.

Tanto Francia como España solicitaron la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a los fuegos. La Comisión Europea informó del despliegue de cuatro aviones en España y tres en Francia.

Las llamas ya han arrasado 40,000 hectáreas, cuatro veces la superficie de París, y han destruido 100 edificios, según las autoridades.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el despliegue de 1,000 militares para hacer frente a las llamas y prometió el envío de 1.5 millones de mascarillas para proteger del humo.

Según su oficina, Lecornu también solicitó el despliegue de un avión militar A400M, que estará equipado con un kit para verter 20 toneladas de producto retardante.

Cambio climático

En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168,000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En Francia, el ministro Laurent Nuñez afirmó que 98,000 hectáreas han ardido desde principios de año, un "récord histórico".

Tanto en Francia como en España, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

En Escocia, los bomberos luchan este sábado contra un incendio en el Parque Nacional de Cairngorms, en el norte, calificado de "incidente grave" por las autoridades.

Italia también ha luchado contra los incendios forestales esta semana, sobre todo en la isla de Sicilia, donde murió un bombero.