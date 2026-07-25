Al menos 16 muertos en ataques de largo alcance en Rusia y en Ucrania

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un bombardeo aéreo ruso con bombas guiadas impactó una zona residencial en Zaporiyia, Ucrania. ( EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA )

Al menos 16 personas murieron el sábado en ataques en Ucrania y Rusia, en medio de una escalada marcada por la intensificación de ofensivas de largo alcance entre ambos países, que dejan un número cada vez mayor de víctimas civiles.

En la parte ocupada de la región sureña de Zaporiyia, el gobernador designado por Moscú declaró el sábado que un ataque ucraniano contra una localidad a orillas del mar de Azov dejó ocho muertos, entre ellos dos niños.

Yevgueni Balitski dijo que un "campamento turístico" fue alcanzado en la localidad de Kirilivka, tomada por las fuerzas rusas en los primeros días de su ofensiva en 2022, acusando a Ucrania de atacar "deliberadamente" a la población civil.

Añadió que otras 14 personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas y que las operaciones de rescate seguían en marcha.

Además, las autoridades locales rusas informaron del deceso de dos personas en la región fronteriza de Bélgorod y de otra en la parte ocupada de la región de Jersón.

En Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski, anunció que un ataque con drones contra una oficina de correos en la ciudad de Sumi (noreste) había causado el fallecimiento de tres conductores.

Otras dos personas murieron en ataques rusos en el sur de Ucrania, según las autoridades.

Ataques en Rusia

Lejos del frente, drones ucranianos alcanzaron una refinería en la región siberiana de Tiumén, a 1,700 km al este de la capital rusa.

El gobernador de la región, Alexander Moor, indicó que el dron cayó "en los alrededores" de la refinería, lo que provocó un incendio.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 328 drones, en particular sobre la región de Moscú y en zonas tan lejanas como Bashkortostán y la República de Chuvasia.

Las autoridades rusas rara vez admiten que los drones ucranianos hayan alcanzado sus objetivos, y por lo general se limitan a precisar el número de artefactos interceptados o a atribuir los incendios a escombros que cayeron al suelo.

Kiev denomina su campaña "sanciones de largo alcance" y sostiene que los ataques son una represalia justificada ante los bombardeos nocturnos de drones y misiles que Rusia lanza contra sus ciudades.