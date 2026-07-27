Rusia advierte que Ucrania amplía la geografía de la guerra con ataques en el mar Caspio

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los ataques de Ucrania en el mar Caspio evidencian una ampliación geográfica de las operaciones militares. ( EFE/ARCHIVO )

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este lunes 27 de julio que los ataques atribuidos a Ucrania contra embarcaciones en el mar Caspio evidencian una ampliación geográfica de las operaciones militares y representan un nuevo nivel de escalada.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la comparecencia habitual del Kremlin ante periodistas en Moscú, después de que Peskov fuera preguntado sobre las recientes acciones ucranianas en aguas del Caspio.

"Por supuesto, es imposible no verlo; así es", respondió el funcionario al ser consultado sobre si Moscú percibe una tendencia de Ucrania a extender el escenario de los combates.

Peskov calificó esa ampliación como "extremadamente peligrosa" y "otro giro en la escalada", y agregó que Rusia debe continuar combatiendo al Gobierno de Kiev.

La referencia a las provocaciones que antecedieron a la Primera Guerra Mundial, sin embargo, fue realizada originalmente por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Teherán.

Baghaei comparó el comportamiento del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con las acciones de grupos anarquistas anteriores a la Primera Guerra Mundial, que, según dijo, realizaron actos "demostrativos y altamente peligrosos" cuyas consecuencias afectaron a Europa. También pidió a los países que respaldan a Ucrania que asuman responsabilidad por sus actuaciones.

Ataque contra una embarcación iraní

Irán acusa a Ucrania de atacar durante la madrugada del 25 de julio un buque mercante iraní que navegaba en el mar Caspio. Según las autoridades iraníes, la explosión provocó la muerte de un tripulante y dejó al menos otro herido.

Teherán calificó el incidente como una violación de la Carta de las Naciones Unidas, entregó una nota de protesta al encargado de negocios de Ucrania y advirtió que el ataque no quedará sin respuesta.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, planteó esa posición durante conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, según informó Reuters.

Zelenski, por su parte, informó que las fuerzas ucranianas habían conseguido "resultados muy importantes" con ataques de largo alcance en el Caspio. Sostuvo que los objetivos fueron un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar material militar relacionado con Irán.

Las informaciones disponibles no permiten establecer de manera independiente si el mercante mencionado por Teherán corresponde a alguna de las embarcaciones identificadas por Ucrania como parte de una ruta de suministros militares.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, rechazó posteriormente las acusaciones iraníes y sostuvo que Teherán carece de autoridad para presentarse como víctima debido al suministro de armamento iraní a Rusia. Irán niega haber intervenido en la guerra, aunque ha reconocido anteriormente el envío de una cantidad limitada de drones a Moscú.