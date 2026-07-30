Un bombardeo ruso con misiles diezma a una familia en Ucrania

En esta fotografía distribuida por la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk y publicada el 30 de julio de 2026, un hombre llora junto a una vivienda destruida tras un ataque aéreo en Radushne, en la región de Kryvyi Rig, en medio de la invasión rusa de Ucrania. ( AFP )

Una familia quedó diezmada en Ucrania por un bombardeo con misiles que arrasó su vivienda, una tragedia que llevó al Gobierno de Kiev a insistir en la necesidad de que sus aliados le suministren más sistemas de defensa antiaérea.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, los esfuerzos diplomáticos siguen estancados y ambos bandos intensifican sus ataques de largo alcance, con un creciente saldo de víctimas civiles.

Uno de los misiles disparados la madrugada del jueves por Rusia alcanzó una casa en una aldea cercana a la ciudad central ucraniana de Krivói Rog, donde murieron seis integrantes de una misma familia, entre ellos dos niñas de 5 y 12 años.

Además se teme que otras cuatro personas, también parientes, estén muertas, pero todavía no han sido identificadas formalmente.

"Era una casa común y corriente, totalmente destruida por un misil balístico", lamentó el jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Más tarde en su discurso vespertino, Zelenski afirmó que sospecha que el proyectil fue suministrado a Rusia por Corea del Norte, pero indicó que todavía son necesarios más peritajes.

"Se comprobará todo, pero por ahora se trata de armamento balístico norcoreano", declaró el mandatario.

Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó en total entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 74 misiles y 284 drones.

La fuerza aérea ucraniana aseguró que había interceptado 55 misiles y 265 drones rusos.

Además de los seis muertos en Krivói Rog, una persona falleció en Kiev, la capital, otra en la región oriental de Poltava. En la ciudad occidental de Leópolis los ataques dejaron un fallecido y cinco personas heridas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas apuntaron a un complejo militar industrial, comunicaciones militares y centros logísticos ucranianos.

"Quiero vivir"

Más de 56.000 personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev para protegerse de las bombas.

Galina Doschuk, de 27 años, afirmó que acude a los refugios cada vez que recibe informaciones sobre un ataque inminente.

"Quiero vivir (...) pero a veces nuestro vecino se interpone", dijo la joven fotoperiodista, en referencia a Rusia. "Pero seguimos luchando".

Zelenski advirtió en la noche del miércoles que existía una "alta probabilidad" de que Rusia lanzara un potente ataque durante la noche.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, denunció los ataques "masivos" contra Ucrania, en los que aseguró que Moscú violó el espacio aéreo de Polonia.

Rusia "constituye una amenaza para la seguridad de Europa entera", estimó.

Intensidad de los ataques rusos aumenta

Las autoridades de Polonia indicaron haber encontrado en su territorio un cráter de 10 metros de ancho en un terreno, posiblemente causado por un proyectil, después de los ataques rusos contra Ucrania.

Drones rusos han sido detectados previamente sobre el espacio aéreo polaco.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques con misiles balísticos, que solo los sistemas estadounidenses Patriot son capaces de derribar.

Ucrania sufre una grave escasez de interceptores PAC-3, una situación que empeoró desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

"Tomando en cuenta la crítica escasez de misiles de defensa aérea de nuestros aliados, nuestros guerreros están logrando cosas realmente increíbles", declaró Zelenski.

El mandatario ucraniano habló el martes con su par estadounidense, Donald Trump, sobre la defensa antibalística y la posibilidad de que Ucrania fabrique los misiles interceptores Patriot.

A lo largo de la guerra, Ucrania ha desarrollado formas de defenderse de los drones y misiles rusos, pero los misiles balísticos, de alta velocidad, son más esquivos.

De los más de 120 misiles balísticos disparados este mes por Rusia, Ucrania ha derribado menos de un tercio, según la fuerza aérea de Kiev.

Por el contrario, la tasa de interceptación de drones es de alrededor de 90%.