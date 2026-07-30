La OTAN mantiene "estrecho contacto" con Polonia tras caída de un misil

(De izquierda a derecha) El general piloto Ireneusz Nowak, el ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, el primer ministro Donald Tusk y el subcomandante en jefe del Servicio Estatal de Bomberos, el brigadier Pawel Frysztak, asisten a una conferencia de prensa en Lublin, al este de Polonia. ( EFE/EPA/KAROL ZIENKIEWICZ )

La OTAN anunció este jueves que se encuentra en "estrecho contacto" con las autoridades polacas tras la caída de un misil en Polonia, que atribuyó a un disparo ruso en el contexto de los ataques lanzados contra la vecina Ucrania.

La organización también prometió "seguir tomando todas las medidas necesarias para defender el territorio de la OTAN", precisó Martin O'Donnell, portavoz del comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa.

Las autoridades polacas acusaron a Rusia de estar detrás del lanzamiento de un misil que impactó en una región fronteriza con Ucrania, sin dejar heridos.

Una potente explosión despertó a los habitantes de la localidad de Tarnawa-Kolonia, situada en la región oriental de Lublin, alrededor de las 04H00 de la madrugada (02H00 GMT), haciendo temblar las ventanas de sus casas, reportó la policía en un comunicado.

La detonación, ocurrida a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, dejó un cráter de diez metros de diámetro y cinco metros de profundidad, así como "restos de un objeto no identificado".

En un primer momento, las autoridades locales no precisaron la causa del incidente, que se produjo mientras Rusia lanzaba nuevos ataques contra la región ucraniana de Leópolis (oeste), cercana a la frontera con Polonia.

Célula de crisis

El primer ministro polaco, Donald Tusk, llegó la mañana del jueves a Lublin para presidir una célula de crisis junto con el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, y el de Interior, Marcin Kierwinski.

La fiscalía militar abrió una investigación para determinar el origen y la naturaleza del proyectil, pero Tusk afirmó que "los fragmentos recuperados apuntan a un misil ruso Kh-101".

"No hay ninguna razón para pensar que Polonia fuera el objetivo", declaró durante una conferencia de prensa.

En la misma línea se manifestó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, quien dijo en X que "durante la noche un misil de crucero ruso Kh-101 penetró en Polonia como parte del ataque masivo de Rusia contra Ucrania, violando el espacio aéreo de la OTAN".

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también afirmó que el espacio aéreo polaco había sido "violado" durante el ataque con misiles y drones.

El mando de las fuerzas armadas polacas señaló que un helicóptero Mi-24 sobrevoló el lugar y reportó "el probable punto de impacto del objeto en un terreno sin edificar", situado a dos kilómetros de las viviendas residenciales.