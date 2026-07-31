Italia suspende la libre circulación con España tras ola migratoria en Ceuta

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local. ( FUENTE EXTERNA )

La llegada de unos 60,000 migrantes de Marruecos al enclave español de Ceuta, que Madrid calificó de "ataque" a su integridad territorial, provocó el viernes una crisis en la Unión Europea hasta el punto de que Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local.

Desde principios de semana habían empezado a arribar cientos de personas a Ceuta, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes.

Pero a partir de la madrugada del jueves, la marea humana se multiplicó hasta alcanzar cerca de 60,000 personas. Según el Gobierno español, a última hora del viernes la mayoría de ellas (unas 48,000) había regresado a Marruecos, aunque la tensión persiste.

Durante la noche del viernes al sábado, grupos de jóvenes deambulaban por las calles y a lo largo de la playa de Ceuta, donde hay un fuerte despliegue de militares, especialmente alrededor del puerto desde donde parten los ferris hacia el continente europeo.

Periodistas de la AFP vieron un gran número de policías mientras patrullaban las calles. Algunos, en motocicleta, perseguían a grupos para dispersarlos.

En el puesto fronterizo, alrededor de la medianoche, muchos jóvenes dieron media vuelta ante el despliegue de las fuerzas de seguridad.

"¡La próxima vez vengo con el pasaporte!", les gritó Oussam a los militares. El joven de 25 años, que tiene una peluquería, dijo que quiso salir de su país porque "en Marruecos hay miseria, no tenemos futuro".

Se trata de una de las peores crisis de esta ciudad autónoma española de 84,000 habitantes de los últimos años.

Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta crisis migratoria, empezando por Italia, que anunció la "suspensión temporal" del acuerdo de libre circulación (tratado de Schengen) con España, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca.

"Es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa", escribió en X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

Contactado por la AFP, el Ministerio del Interior italiano confirmó que cerró a España sus puntos de entrada marítimos y aéreos, pero precisó que esto no tendrá impacto en los viajes de los españoles y europeos.

La medida permanecerá en vigor durante un mes a partir de este sábado.

"No es tiempo de dividir"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió en X que la integridad del espacio Schengen "está absolutamente garantizada", porque la mayoría de los migrantes han regresado a Marruecos.

No queda claro el alcance de la suspensión. Juristas consultados por AFP aseguraron que no es posible aplicarla con el marco legal vigente.

En Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "terribles" las imágenes. "Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", declaró el republicano en Fox News antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, en alusión a la oposición demócrata.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "solidaridad" con España al tiempo que el gobierno anunció que multiplicará por cinco los policías en la frontera con España.

"No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", respondió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las críticas, en un mensaje en X en el que recordaba que hay otros puntos de la Unión Europea por donde entran migrantes de manera irregular.

A su llegada a Ceuta el viernes, Sánchez calificó el episodio de "ataque a la integridad territorial" y acusó a las "mafias de traficantes" de ser las responsables.

Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, lamentó en una comparecencia una respuesta "tardía e insuficiente" del gobierno de Madrid y dijo que "asimilar esta presión es absolutamente imposible".

"Jamás será vencida"

En las calles de Ceuta, un territorio de 18.5 km², los comercios estaban cerrados y la confederación local de empresarios recomendó seguir así "hasta que se garantice la seguridad".

El viernes centenares de ceutíes se manifestaron frente al ayuntamiento para protestar al grito de "¡Ceuta unida jamás será vencida!".

Entrada la noche, decenas de hombres dormían sobre la arena en una playa y algunos encendieron fogatas a pocos metros de un vehículo policial.

Frente al centro de acogida para migrantes de Ceuta, decenas duermen en el suelo, y el ambiente se tensa rápidamente entre varios grupos, que son dispersados de inmediato por los policías que vigilan el lugar.

"Vienen porque no tienen futuro en Marruecos, intentan alcanzar el sueño europeo", aseguró Mohamed, un taxista de 35 años que no quiso dar su apellido.

En Madrid, también se registró una protesta antimigración frente a la embajada de Marruecos. Vestidos de negro, manifestantes gritaron "¡España cristiana y no musulmana!" y "¡Unidad nacional!"