Alerta sanitaria por ola de calor en Inglaterra

Así se ve el suelo en varias zonas del sur de Inglaterra, debido a la ausencia de lluvias. ( EFE )

Inglaterra y Gales vivieron el "mes de julio más seco desde que se tienen registros", en 1836, debido a las olas de calor que afectaron a Reino Unido y Europa occidental, informó el lunes la agencia meteorológica británica, Met Office.

Inglaterra recibió en todo julio apenas 6.5 litros de agua por metro cuadrado, frente a los cerca de 65 litros que serían habituales para ese mes.

En Gales la cifra fue de 9.3 litros por metro cuadrado, una cantidad igualmente excepcionalmente baja, según la Met Office.

Este organismo indicó que 19 condados de Inglaterra pasaron prácticamente todo julio sin lluvias.

En todo el mes, esos 19 condados acumularon apenas 1 milímetro de precipitación o menos -el equivalente a un litro de agua por metro cuadrado-, una cantidad excepcionalmente baja que refleja la gravedad de la sequía.

Igual que otras regiones de Europa, Inglaterra sufrió una ola de calor a finales de mayo y otra en junio, que se tradujeron en nuevos récords de temperatura, con, por ejemplo, un pico de 38 °C registrado el 26 de junio en el este del país.

"Estamos viendo los efectos en nuestros agricultores, nuestra fauna y en la cantidad de agua disponible para el uso público y empresarial", señaló Helena Wakeham, presidenta del Grupo Nacional de Sequía.

El mes de julio también fue "el mes más soleado jamás observado" en Reino Unido, según la Met Office.

"Julio de 2026 ha sido un mes verdaderamente extraordinario en los registros climáticos de Reino Unido", afirmó Amy Doherty, responsable científica de la Met Office.

Doherty explicó que julio estuvo marcado por una "combinación de una sequía récord, un calor excepcional y una cantidad de horas de sol sin precedentes".

Para el conjunto de Reino Unido, este fue el segundo mes de julio más caluroso jamás registrado.

A estos datos se une que la ola de calor que alcanzó temperaturas récord en mayo y junio en Inglaterra estuvo asociada a casi 3,000 muertes en el país, informó la semana pasada la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA).

El informe del organismo estima que se produjeron 2,877 muertes asociadas a las altas temperaturas en esos dos meses de este año, casi el doble de la cifra registrada durante las olas que afectaron a Inglaterra entre junio y agosto de 2025 (1,504 fallecimientos).

Alerta sanitaria

Las autoridades sanitarias británicas emitieron hoy la alerta sanitaria para gran parte de Inglaterra por el alza de las temperaturas, que pueden llegar a los 35 grados Celsius.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) emitió la alerta ámbar para Londres, el este, centro y sur de Inglaterra, que se mantendrá hasta el miércoles.

El aumento de las temperaturas podría incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos, pero también para la población en general.

Polly Ashmore, consultora de la UKHSA, dijo a los medios que "los periodos de calor intenso pueden tener consecuencias graves para la salud, especialmente en las personas mayores; por ello, es importante que todos adopten precauciones sensatas mientras disfrutan del sol".

"Recordamos a la población que debe estar pendiente de sus familiares mayores, vecinos y personas con problemas de salud preexistentes, asegurándose de que conozcan la previsión meteorológica y sigan las recomendaciones necesarias", añadió.

La alerta ámbar indica que las altas temperaturas, además de afectar la salud de las personas vulnerables, pueden provocar la deformación de vías ferroviarias y derretir el asfalto.

El Reino Unido ha tenido ya cuatro olas de calor este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados Celsius, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas máximas de 37.7 grados.

La tercera ola fue mucho más prolongada ya que empezó el pasado 4 de julio y se prolongó hasta el 26 del mismo mes en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, mientras que la cuarta se registró el 29 de julio.