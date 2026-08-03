Sandoz anuncia acuerdos en EE. UU. para resolver disputa sobre precios de medicamentos genéricos

La resolución de estas reclamaciones exige un pago adicional de aproximadamente 50 millones de dólares a los estados con los que había concluido un acuerdo anteriormente, "lo que eleva el pago total a unos 450 millones de dólares". ( EFE )

El grupo farmacéutico suizo Sandoz anunció este lunes dos acuerdos amistosos en Estados Unidos, por un total de 478.5 millones de dólares, para resolver una larga disputa relacionada con los precios de medicamentos genéricos.

Sandoz y su filial Fougera Pharmaceuticals alcanzaron un acuerdo con un consorcio que representa a 43 estados y territorios de Estados Unidos, a los que se pagarán 400 millones de dólares en un plazo de siete años, indicó el fabricante de medicamentos en un comunicado.

Los pagos comenzarán en 2027 "a cambio de la renuncia total a todas las reclamaciones que los estados y territorios estadounidenses presentaron contra la empresa y sus filiales", señaló el grupo con sede en Basilea.

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Acuerdo con vendedores indirectos

La resolución de estas reclamaciones exige un pago adicional de aproximadamente 50 millones de dólares a los estados con los que había concluido un acuerdo anteriormente, "lo que eleva el pago total a unos 450 millones de dólares".

El grupo suizo también llegó a un acuerdo con los revendedores indirectos, en virtud del cual Sandoz pagará 28.5 millones de dólares.

Este acuerdo resuelve litigios con farmacias, clínicas, hospitales y otras entidades que revendían medicamentos a los consumidores.

Investigados por EE.UU.

A partir de 2016, varios fabricantes de medicamentos genéricos fueron objeto de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospechas de fijación de precios.

En 2020, Sandoz —que posteriormente fue escindida del gigante farmacéutico suizo Novartis en 2023— llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia a cambio de una sanción de 195 millones de dólares.

Sandoz afirmó que los dos acuerdos anunciados el lunes no tenían impacto en sus previsiones financieras, ni para 2026 ni a medio plazo, gracias a las provisiones ya constituidas.