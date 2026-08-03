Jefa de la UE pide una respuesta común para "fortalecer las fronteras" tras crisis de Ceuta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió una respuesta europea común para reforzar el control de las fronteras del bloque tras la crisis en Ceuta. ( AFP/ARCHIVO )

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este lunes una respuesta europea común para reforzar el control de las fronteras del bloque tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y las tensiones diplomáticas que generó entre varios países europeos.

"Lo ocurrido demuestra claramente la necesidad de fortalecer las fronteras en los puntos más sensibles", escribió Von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Entre las medidas planteadas mencionó una "mayor vigilancia y, cuando sea necesario, la instalación de barreras físicas".

No obstante, la jefa del ejecutivo europeo subrayó que "la protección de las fronteras exteriores de la Unión constituye una responsabilidad compartida" por los 27 Estados miembros.

Debate en la UE

La llegada masiva de migrantes a Ceuta, enclave español situado en el norte de África, provocó un intenso debate dentro de la Unión Europea.

Las imágenes de miles de personas entrando desde Marruecos llevaron a algunos gobiernos, entre ellos Italia y Dinamarca, a pedir que España fuera suspendida del espacio Schengen, la zona de libre circulación que agrupa a la mayoría de los países europeos.

El Gobierno español calificó de "egoísta" la actitud de algunos países europeos y solicitó una reunión de los ministros del Interior de la UE para abordar la situación.

Ese encuentro está previsto por videoconferencia este martes.

Permitirá "extraer lecciones" de lo ocurrido en Ceuta y trabajar en una "respuesta europea común" frente a los desafíos relacionados con la inmigración clandestina, celebró Ursula von der Leyen.

En los últimos meses, la UE ha endurecido de forma significativa su política migratoria.

Entre otras medidas, autorizó a los Estados miembros a trasladar a los solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada a centros ubicados fuera de las fronteras de la UE.