Recolectores de residuos en Italia ayudan a recuperar un billete de lotería perdido

Esta imagen ilustrativa muestra a un empleado de la empresa de recolección de basura de Roma, "Ama", subiendo a su camión el 11 de enero de 2018 en Roma. Un billete de lotería premiado con un millón de euros fue encontrado entre la basura en Italia después de que la ganadora, presa del pánico, pidiera ayuda a los recolectores para recuperarlo, informó a AFP la empresa de gestión de residuos el 4 de agosto de 2026. El boleto estaba "milagrosamente todavía intacto" después de que los recolectores revisaran montañas de desechos en su camión, declaró a AFP Roberto Nicola Toscano, director de la empresa SAMB, en la región de Apulia, en el sur de Italia. ( AFP )

Recolectores de basura en Italia lograron recuperar un boleto premiado de lotería de un millón de euros (1,1 millón de dólares) después de que la ganadora pidiera ayuda para encontrarlo, informó a la AFP la empresa de gestión de residuos.

El boleto de premio instantáneo estaba "milagrosamente todavía entero" luego de que los trabajadores de la basura revisaran montones de residuos en su camión, dijo Roberto Nicola Toscano, administrador de la empresa SANB en la región de Puglia, en el sur de Italia.

Toscano explicó que cuando la ganadora fue el domingo a comprobar su boleto en su tienda local tras el sorteo, la máquina indicó que era "no pagadero". Eso se debía a que los pequeños comercios solo pueden pagar premios menores.

Pero la mujer —que sigue en el anonimato— no se dio cuenta de que había ganado el gran premio principal.

"La ganadora siempre jugaba los mismos números, porque estaban asociados a un ser querido", dijo Toscano.

Cuando regresó a su casa, un miembro de la familia le dijo que sus números habituales habían salido premiados. Fueron de inmediato de vuelta a la tienda, sólo para descubrir que el boleto ya había sido tirado a la basura y que la basura había sido recogida.

El camino recorrido

"Reconstruimos el recorrido del boleto, sin mucha esperanza de encontrarlo, porque ya había sido recogido por un camión de basura", contó Toscano a la AFP.

Sin embargo, lograron identificar el camión correcto y lo detuvieron.

Dados los riesgos que plantea el material potencialmente peligroso en los residuos, llevaron el vehículo a una empresa especializada equipada para realizar la búsqueda, explicó.

Los trabajadores buscaron durante más de un día, encontrando varios boletos y restos de cupones.

Cuando informó a la ganadora que habían encontrado el boleto, "ella lloró de emoción", relató Toscano.

El desastre evitado no salió gratis. SANB, situada en Bitonto, a las afueras de Bari, es un organismo público, lo que significa que el coste de la búsqueda habría recaído sobre los contribuyentes.

Toscano dijo que hizo que la mujer firmara una promesa de "cubrir todos los costos adicionales" ocasionados.