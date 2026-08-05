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Cuatro personas resultan heridas en Londres, en un ataque con una mujer detenida

La policía está en las primeras fases de la investigación y se cree que se trató de "un incidente relacionado con la salud mental" de la sospechosa

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    Cuatro personas resultan heridas en Londres, en un ataque con una mujer detenida
    Agentes de policía custodian un cordón policial cerca del Teatro Shaftesbury, en una fotografía tomada desde Endell Road en Covent Garden, en el centro de Londres, el 5 de agosto de 2026. (AFP/HENRY NICHOLLS)

    Una mujer fue detenida este miércoles después de que cuatro personas resultaran heridas con un objeto punzante en la zona de Covent Garden, en el centro de Londres, informó la policía de la capital británica.

    "Una mujer de 47 años fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión", dijo la Policía Metropolitana en un comunicado.

    Caso de salud mental

    Las víctimas son cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, según la policía, que añadió que, en las primeras fases de la investigación, se cree que se trató de "un incidente relacionado con la salud mental" de la sospechosa.

    • La policía informó que incautó un par de tijeras en el lugar de los hechos, en Endell Street, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.

    Imágenes impactantes publicadas por los medios mostraban un helicóptero de ambulancia aérea en la emblemática Trafalgar Square y una calle llena de tiendas y terrazas acordonada por la cinta policial.

    "La policía continúa en la zona, con un perímetro establecido en Endell Street y las áreas circundantes de Covent Garden", dijo la policía.

    El Servicio de Ambulancias de Londres indicó que atendió a cuatro personas en el lugar de los hechos antes de trasladarlas a un centro especializado en traumatismos graves, tras el incidente, ocurrido en Endell Street.

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