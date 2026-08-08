Bulgaria convoca al embajador de Ucrania tras explosión de un dron en su territorio

Bulgaria convocó al embajador ucraniano después de que un dron con "cantidad importante de explosivos" ingresara este sábado en su territorio y estallara cerca de un gasoducto transbalcánico sin causar víctimas.

El Ministerio de Defensa búlgaro dijo que el dron era de un tipo "ampliamente usado por el ejército ucraniano" y la cancillería convocó al embajador de Kiev para una reunión el lunes, dijo su oficina a la AFP.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano aseguró que sus fuerzas "no atacaron deliberadamente" Bulgaria y afirmó que estaban "en estrecho contacto con la parte búlgara para aclarar las circunstancias del incidente".

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, numerosos drones de las partes beligerantes terminaron entrando en el espacio aéreo de países vecinos, algunos miembros de la OTAN.

Aunque el suceso no dejó víctimas, el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, indicó que "el dron transportaba una cantidad considerable de explosivos".

"El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumania", cerca del mar Negro, en el noreste del país, "a unos 1,000 metros" de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico que conecta Turquía con Ucrania, declaró.

Según explicó, la policía fronteriza rumana registró primero el sonido del aparato y posteriormente una patrulla de la policía fronteriza búlgara observó "una fuerte explosión acompañada de humo negro".

Pese a señalar que el tipo de dron era utilizado por Ucrania, el Ministerio de Defensa búlgaro precisó que "actualmente, naga sugiere que fuera un incidente deliberado".

Según Radev, ni Bulgaria ni Rumania detectaron el dron, que terminó cayendo en un campo de girasoles. "Como saben, la identificación y neutralización de este tipo de drones representa un gran desafío", subrayó.

Incidentes

Los incidentes relacionados con drones se multiplicaron en los últimos meses en varios países de Europa del Este miembros de la OTAN y aliados de Ucrania frente a Rusia. Pero es el primero de este tipo que ocurre en Bulgaria.

Rumania, que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 registra frecuentes incursiones de drones, algunos de los cuales llegaron a estrellarse en su territorio, ordenó a finales de julio la expulsión de un miembro de la embajada rusa.

"A raíz de este incidente, vamos a redistribuir efectivos y recursos de la policía fronteriza destinados a la detección de drones y a las operaciones antidrones", añadió Radev.

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