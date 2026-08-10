Récord de 230 migrantes cruzan el Canal de la Mancha rumbo a Reino Unido en una sola embarcación

En agosto del año pasado se advertía que el pacto entre Francia y Reino Unido atormentaba a los migrantes, pero no frenaba las travesías. ( AFP )

Un récord de 230 migrantes cruzó el Canal de la Mancha en la noche del domingo rumbo a Reino Unido a bordo de una pequeña embarcación, informaron este lunes el servicio francés de salvamento marítimo y medios británicos, último ejemplo del aumento del número de personas hacinadas en una embarcación.

Los 230 migrantes, entre ellos más de 20 niños, fueron contabilizados a bordo de la lancha neumática cuando partió el domingo por la noche desde la costa nororiental francesa en medio de escenas caóticas, informó el servicio de salvamento SNSM en un comunicado publicado en internet.

La cifra supera el anterior récord de personas a bordo de una sola embarcación, establecido el mes pasado, cuando 165 personas lograron cruzar esta concurrida vía marítima.

Bandas organizan viajes

La semana pasada, una lancha neumática con más de 150 personas a bordo, que se dirigía a Reino Unido, volcó en el Canal después de que su motor se incendiara, lo que desencadenó una importante operación de búsqueda y rescate.

El Ministerio del Interior británico, que no confirmó la cifra exacta de personas a bordo de la embarcación, condenó "las tácticas temerarias y peligrosas empleadas por las bandas criminales que facilitan estos cruces".

Advertencia oficial

El portavoz del primer ministro Andy Burnham calificó de "impactantes las imágenes terribles (...) de bebés pequeños siendo subidos a estas embarcaciones no aptas para navegar".

Reino Unido lleva años tratando de frenar estos peligrosos y políticamente controvertidos cruces, que en los últimos años provocaron la llegada anual de decenas de miles de migrantes a las costas del sureste de Inglaterra.