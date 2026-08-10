El Rin, a punto de quedar dividido en dos en Alemania debido a la sequía

El rio Rin sufre el impacto de la sequía extrema que se origina con el cambio climático. ( AFP )

En niveles históricamente bajos debido a la falta prolongada de precipitaciones, el Rin podría dejar próximamente de ser navegable en todo su recorrido por Alemania y quedar dividido en dos, advirtió este lunes la Federación Alemana de Navegación Interior (BDB).

"La evolución de los niveles de agua no augura nada bueno", declaró al diario Rheinische Post Jens Schwanen, director general de la BDB.

Según él, la falta de lluvias hace que el nivel del agua en Kaub, en Renania-Palatinado -un punto de referencia esencial para la navegación y la economía-, pueda caer por primera vez esta semana por debajo de los 10 centímetros.

Navegación parcial

Con niveles de agua tan bajos, el Rin "ya no será navegable de forma continua y quedará dividido en dos", impidiendo la continuidad de la navegación en esta zona tanto para el transporte comercial de mercancías como para los barcos de excursión, explicó Schwanen.

El lunes por la mañana, el nivel de referencia en Kaub se situaba en 17 cm, lo que corresponde a una profundidad del canal navegable de 130 cm, según la estación de medición local.

El anterior mínimo de referencia en Kaub se registró en 2018, con 25 cm, según la autoridad alemana de vías navegables (WSV).

El tráfico fluvial seguirá siendo posible entre los puertos ARA (Ámsterdam, Róterdam y Amberes) y Renania del Norte-Westfalia hasta las inmediaciones de Colonia, a través del Rin y de la red de canales del oeste de Alemania, según Schwanen.

Más al sur, la navegación podrá continuar por afluentes como el Neckar, el Mosela y el Meno, así como por el canal Meno Danubio.