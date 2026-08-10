Grecia lucha contra nuevo incendio cerca de Atenas avivado por fuertes vientos

Los bomberos intentan extinguir un incendio en un almacén de madera, durante un incendio forestal en Agios Stylianos, en la zona de Kouvaras, en Ática, Grecia. ( EFE/EPA/CHARIS AKRIVIADIS )

Un nuevo incendio forestal se declaró el lunes por la mañana al sureste de Atenas, avivado por fuertes vientos de más de 70 km/h, informaron los bomberos.

El fuego comenzó sobre las 08H00 locales (05H00 GMT) en Kouvaras, a 60 km al suroeste de Atenas, en la región de Ática.

Los bomberos anunciaron el despliegue de un importante dispositivo, con cerca de 200 efectivos, unos cuarenta vehículos y el apoyo de dos aviones cisterna y cuatro helicópteros.

Tres horas más tarde, las llamas habían remitido y la situación parecía mucho mejor en el frente del incendio, según un fotógrafo de la AFP.

Orden de evacuación

Durante la mañana, la protección civil ordenó por precaución la evacuación de Agios Stylianos, un pueblo cercano a Kouvaras.

El almacén de una granja ganadera quedó destruido por las llamas, según imágenes de la cadena pública Ertnews. Numerosos bomberos luchan contra el fuego en los alrededores de esta explotación situada en la ladera de la montaña.

También fueron evacuadas viviendas de un complejo residencial en Kouvaras, según Ertnews.

Grecia sigue en alerta máxima y gran parte del país se enfrenta este lunes a un riesgo muy elevado de incendios, debido al calor (hasta 37 °C en Ática) combinado con fuertes ráfagas de viento.

Se trata del segundo incendio cerca de Atenas este verano, después del que se declaró hace diez días al noroeste de la capital griega y que quemó más de 11,000 hectáreas de pinares, matorral y tierras agrícolas.

Debido a los fuertes vientos de hasta 130 km/h, los bomberos tardaron cinco días en controlar ese incendio. Dos pilotos murieron durante una colisión entre dos helicópteros mientras luchaban contra las llamas.

Los expertos alertaron sobre la gravedad de los incendios que han afectado a Ática, donde se encuentra Atenas, durante la última década: el 42 % de la superficie forestal total de esta región se quemó entre 2017 y 2026, a raíz de 15 grandes incendios.

Esta cifra sube hasta el 64 % en cuanto a los bosques de Ática Occidental, al oeste de la capital.