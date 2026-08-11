Europa se seca y Francia raciona el agua

Vista de un campo de girasoles marchitos y secos debido a la ola de calor, las altas temperaturas y la falta de agua, en medio de una sequía que afecta a la agricultura y a los agricultores en Mauguio, en el departamento de Hérault, sur de Francia, el 7 de agosto de 2026. ( FOTO DE NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VÍA AFP )

La sequía afecta a más de la mitad de la Unión Europea y alcanza niveles récord en Francia, Suiza, Hungría, Eslovenia y Austria, mientras las restricciones hídricas francesas se extienden a casi el 70 % del territorio.

Europa atraviesa uno de sus veranos más secos y calurosos desde que existen registros recientes, con una sequía que afecta a más de la mitad de la superficie de la Unión Europea, grandes ríos en niveles excepcionalmente bajos y Francia obligada a restringir el consumo de agua en buena parte del país. En Alemania, el emblemático río Rin tiene una parte de su superficie tan seca que ahora es parcialmente navegable.

La situación es especialmente crítica en Francia y Suiza. En julio, la sequía alcanzó el 95 % del territorio metropolitano francés y el 99 % del suizo, porcentajes nunca registrados desde que el Observatorio Europeo de la Sequía, integrado en el programa Copernicus, comenzó sus mediciones en 2012.

Otros países también alcanzaron máximos históricos: Hungría tenía afectado el 94 % de su territorio, Eslovenia el 93 % y Austria el 91 %. España afronta igualmente una sequía generalizada, mientras el déficit hídrico se extiende a regiones de Reino Unido y Alemania.

Francia limita el consumo

La emergencia ha llevado a Francia a imponer restricciones al uso del agua en casi el 70 % de su territorio, después de tres meses marcados por sucesivas olas de calor.

Al 9 de agosto, la gran mayoría de la Francia metropolitana, incluido París, estaba al menos bajo el primer nivel de alerta por escasez. En 67 de los 101 departamentos se decretó el nivel máximo, que reserva el agua para usos prioritarios, entre ellos la atención sanitaria, protección civil, suministro de agua potable y saneamiento.

En las zonas sometidas a niveles inferiores se restringen actividades como el riego de jardines, espacios verdes y cultivos, el llenado de piscinas y el lavado de vehículos.

El problema también está bajo tierra. Dos tercios de los acuíferos que proporcionan la mayor parte del agua potable del país se encuentran por debajo de sus niveles normales, según la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras de Francia (BRGM).

El calor que agrava la crisis

Julio de 2026 fue el mes más caluroso registrado en Francia y el tercer julio más seco, con un déficit de precipitaciones cercano al 70 %, según Météo-France.

La presión no cede. Europa occidental, considerada la región continental que se calienta más rápidamente del planeta, ha sufrido desde mayo cuatro episodios de calor extremo, de acuerdo con Copernicus.

Francia espera desde este martes otra ola de calor, con temperaturas de hasta 39 °C en el sur, mientras Reino Unido podría alcanzar los 36 °C en zonas del este y sureste de Inglaterra.

La combinación de temperaturas extremas, falta de lluvias y agotamiento de las reservas hídricas amplía el impacto más allá del abastecimiento doméstico: presiona la agricultura, el turismo, los ecosistemas y aumenta el peligro de grandes incendios forestales.