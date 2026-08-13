Descarrilamiento de un tren deja dos heridos graves en el sureste de Inglaterra

En la imagen se ven los vagones de un tren descarrilado, volcados de lado, cerca de la ciudad de Lewes, en el sur de Inglaterra, el 13 de agosto de 2026. ( AFP/CARLOS JASSO )

Dos personas resultaron gravemente heridas este jueves y otras nueve sufrieron lesiones más leves al descarrilarse un concurrido tren de cercanías procedente de Londres, cerca de la ciudad de Lewes, en el sureste de Inglaterra, informaron los servicios de emergencia.

"En esta fase, podemos confirmar que dos pacientes han sufrido heridas graves y que otros nueve tienen lesiones de menor gravedad", indicó el servicio regional de ambulancias en un comunicado.

Unas 150 personas viajaban a bordo del tren, que descarriló poco antes de las 16H00 (15H00 GMT).

Evacuación de pasajeros

Ian Drummond-Smith, de la Policía de Transporte Británica, señaló que se había producido un "incidente grave", pero que todos los pasajeros del tren habían sido "evacuados con seguridad".

Imágenes de la escena muestran al menos tres vagones volcados y equipos de ambulancias en el lugar. La causa del incidente seguía siendo desconocida.

El accidente involucró a un tren de la compañía Southern Rail, que conecta Londres con zonas situadas al sur de la capital.