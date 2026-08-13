El Parlamento sueco reduce la edad de responsabilidad penal a 14 años

El Parlamento sueco aprobó reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años. ( MAGNIFIC.COM )

El Parlamento sueco aprobó este jueves reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años, mientras el gobierno de derecha se encamina hacia elecciones nacionales y promete endurecer la lucha contra la delincuencia.

El gobierno pretendía reducir a 13 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser enviados a prisión, pero tuvo que retirar la propuesta en junio porque no logró asegurarse una mayoría en el Parlamento.

Unos 281 legisladores votaron a favor de fijarla en 14 años, incluidos los socialdemócratas de la oposición, mientras que 66 parlamentarios votaron en contra.

El Ejecutivo, encabezado por el primer ministro conservador Ulf Kristersson y que gobierna en minoría, se sostiene gracias al apoyo del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia.

Desde que llegó al poder en 2022, ha hecho de la lucha contra el crimen el eje central de su programa político.

Un comisionado nombrado por el gobierno había recomendado reducir la edad de responsabilidad penal a 14 años.

Opción de los 13 años

El gobierno decidió proponer los 13 años, pero la mayoría de los 126 organismos consultados sobre la iniciativa, incluidos la policía y el servicio penitenciario, se opusieron a fijar una edad tan baja.

La ley entrará en vigor el 10 de septiembre, tres días antes de que el país celebre elecciones generales.

Una encuesta de la consultora Demoskop para el periódico Svenska Dagbladet situó a la oposición de centroizquierda por delante de los partidos de derecha, aunque con una brecha cada vez menor.

El sondeo indicó que los partidos gubernamentales y la extrema derecha obtendrían el 47 % de los votos y los partidos de la oposición el 51 %.