Inglaterra registra un segundo descarrilamiento ferroviario en dos días

Esta foto generada por el usuario, publicada por Laura Arnold (@ladyrose1983) en X, anteriormente conocida como Twitter, el 13 de agosto de 2026, muestra a miembros de los servicios de emergencia en el vagón de un tren descarrilado, cerca de la ciudad de Lewes, en el sur de Inglaterra. ( AFP/COURTESY OF X USER @LADYROSE1983 )

Un tren descarriló el viernes en el este de Inglaterra sin causar heridos, informó la policía británica de transportes, el segundo accidente de este tipo tras otro descarrilamiento ocurrido el jueves por la tarde, en el que dos personas resultaron gravemente heridas.

"Los agentes se encuentran actualmente en la estación de Wickford, en Essex, después de recibir información de que los vagones traseros de un tren habían descarrilado y permanecían en posición horizontal", informó la policía en X.

Ambulancias y bomberos acudieron al lugar, pero, según el Ministerio de Transportes, no hubo heridos.

El operador ferroviario Greater Anglia indicó que el tráfico estaba afectado en la línea que conecta Londres con Essex, en el este de Inglaterra.

El accidente anterior

El jueves, un tren muy concurrido que cubría la ruta entre Londres y el sureste de Inglaterra descarriló cerca de la localidad de Lewes.

Tres vagones volcaron y quedaron tendidos de lado.

Dos pasajeros resultaron gravemente heridos en el accidente, aunque sus vidas no corren peligro. Otras 18 personas fueron atendidas en un hospital por lesiones de menor gravedad y pudieron recibir el alta rápidamente.