El diálogo político en Venezuela en cinco claves

El diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición allana el camino para una transición democrática en Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos ( ARCHIVO/ AGENCIAS )

El diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición allana el camino para una transición democrática en Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, un factor determinante para los acuerdos por alcanzar, según expertos.

Un nuevo ciclo está previsto para septiembre, tras una ronda inicial que concluyó el miércoles con dos acuerdos: renovación del sistema de justicia y la búsqueda de un desbloqueo de activos de Venezuela en Inglaterra.

"Son pasos concretos" para "consolidar la democracia", celebró el viernes Rodríguez, quien gobierna bajo presiones de Estados Unidos.

¿Cuáles son las claves de estas negociaciones que avanzan siete meses después de la caída de Nicolás Maduro?

- Una mesa "ejecutiva" -

Analistas consultados por AFP ven con optimismo esta primera etapa de seis días por su velocidad.

Un aspecto "destacable" es "precisamente el cómo en tan corto tiempo se ha logrado llegar a ese acuerdo", dice el politólogo y abogado Luis Salamanca.

"No se habla de haber votado las decisiones", lo que "deja entrever que la decisión se tomó por consenso", prosigue.

Se trata de una "mesa ejecutiva". "Esta mesa no es para dialogar, sino para decidir", según Salamanca.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exiliada en Panamá, no participa en el diálogo y ha dicho que tampoco interferirá.

Machado tuvo información de primera mano sobre la "configuración de la iniciativa" desde abril, antes de que este diálogo se consolidara, según una fuente opositora que pidió el anonimato.

Machado "es la líder de la oposición venezolana", enfatiza esta fuente.

Si los negociadores avanzan "divorciados" de Machado, la mesa se va "a deslegitimar rapidísimo", advierte Benigno Alarcón, profesor universitario con experiencia en negociaciones.

- Tribunal Supremo "autónomo" -

Se acordó un nuevo mecanismo de postulaciones para designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una reforma a la ley que lo rige.

Serán designados 32 magistrados en seis salas, tras una modificación legislativa con la que se aumentó el número de jueces en mayo.

Jorge Morán, politólogo y profesor universitario, considera crucial este acuerdo. "Tener un verdadero Poder Judicial autónomo es fundamental para la reinstitucionalización democrática", indica.

La oposición señala al alto tribunal de servir al chavismo gobernante con sentencias favorables, al tiempo que tacha de corrupto el sistema de justicia.

El TSJ respaldó la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y, tras su derrocamiento, validó a Rodríguez como presidenta interina.

- Oro venezolano en Inglaterra -

Las partes acordaron unir esfuerzos para recuperar oro de Venezuela congelado en el Banco de Inglaterra, para atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

Venezuela tiene depositados en ese banco lingotes de oro valorados en 1.900 millones de dólares que no puede retirar debido a que el Reino Unido también desconoció la reelección de Maduro.

Es un reclamo expreso del gobierno de Rodríguez.

Para Alarcón, "el gobierno ha hecho una concesión, digamos política, pero cobrándola en lo económico".

Una fuente cercana al diálogo dijo bajo anonimato a la AFP que la oposición aceptó levantar "obstáculos" que, en su momento, impidieron al ahora derrocado gobierno de Maduro tratar de acceder a estos fondos.

El intento de recuperar ese oro se hará con "transparencia" para evitar el "robo" de activos, señaló la fuente.

- EEUU "comprometido" -

Para Salamanca, los acuerdos iniciales no hubiesen sido posibles sin el "tutelaje" omnipresente de Washington.

"Hay comunicación directa entre las delegaciones y los Estados Unidos, y cuando hay algún tema que es especialmente sensible se activa la mediación", indica la fuente bajo anonimato.

Las partes están "obligadas" a rendir cuentas. "Los actores políticos que están sentados negociando son los que eligieron (los) Estados Unidos", apunta Jesús Castillo-Molleda, politólogo de la firma Polianalítica.

"Si cualquiera de los dos actores se convierte en obstáculo, simplemente sale del escenario", indicó.

Washington dice estar "comprometido a respaldar" las conversaciones.

- ¿Elecciones? -

Nombrar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral es "prioridad" para los opositores.

"Si no cambiamos la cabeza (del órgano electoral) sería un fracaso para todo el proceso", según la fuente cercana al diálogo, que dice que están empujando este tema para incluirlo en el próximo ciclo de negociación.

Con la renovación del TSJ y del CNE se crean las "condiciones favorables a unas elecciones democráticas limpias" en Venezuela, explica Salamanca.

"Se le va abriendo el camino más claramente a la transición democrática", puntualiza.