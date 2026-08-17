Miles de personas rinden homenaje en Londres al académico de Cambridge fallecido

Varias personas caminan frente al Jesus College, donde trabajaba el profesor Jason Arday, quien renunció a su cargo, en la Universidad de Cambridge, en Cambridge, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

Miles de personas se reunieron el lunes por la noche en el centro de Londres para realizar una vigilia en memoria del académico negro Jason Arday, cuya muerte la semana pasada atribuyeron al racismo y a la implacable presión mediática.

El acto, celebrado en la céntrica plaza de Trafalgar, se llevó a cabo después de que el rector de la Universidad de Cambridge condenara el lunes una "vorágine racista" provocada por las acusaciones de plagio contra el investigador.

Arday, el profesor negro más joven de la historia de Cambridge, fue hallado muerto el viernes a los 41 años en su domicilio de la capital británica tras señalamientos de que había copiado partes de su tesis doctoral y exagerado algunos de sus logros personales.

Chris Smith, rector de la Universidad de Cambridge, declaró a la BBC que considera importante que tales denuncias sean "investigadas rigurosamente".

Sin embargo, en medio de la tormenta mediática que rodeaba las acusaciones, Smith agregó que era correcto "negarse a participar en una vorágine racista en torno a un determinado académico".

Arday, a quien de niño le diagnosticaron autismo y otras dificultades del desarrollo, había negado las acusaciones en su contra.

No obstante, en una carta pública de renuncia del 5 de agosto afirmó que había "alcanzado los límites de lo que razonablemente se le puede exigir a cualquier persona que soporte".

La causa de su muerte no se ha hecho pública. La policía solo indicó que no se trataba de un caso sospechoso y que estaba preparando un expediente para el forense.

La familia de Arday no asistió a la vigilia, pero emitió un comunicado que fue leído ante la multitud, en el que agradecía a quienes lo apoyaron por su "amor, apoyo y dolor".

"La crueldad pública a la que se vio sometido Jason fue demasiado para que cualquier hombre pudiera soportarla", dijeron, al describir a su familiar como un "alma desinteresada y amable".

Vigilia y apoyo social

Su amigo Jonathan Miller, subdirector del Froebel College de la Universidad de Roehampton, dijo que estaba agradecido de que tantos se hubieran reunido para honrar a Arday.

"Es una verdadera lástima que un hombre tan brillante haya sentido que no tenía a quién recurrir", declaró Miller a la AFP en la manifestación, organizada por el grupo activista Stand Up To Racism.

Esa organización afirmó que unas 30,000 personas asistieron a la vigilia del lunes, aunque la AFP no pudo confirmar de inmediato esa cifra.

Muchos vestían de negro y llevaban rosas y girasoles, así como pancartas que decían "Descansa en poder, profesor Jason Arday".

El lunes también se llevó a cabo una vigilia separada, de menor tamaño, en Cambridge.

Una página de recaudación de fondos creada para ayudar a la familia de Arday había reunido más de 174,000 libras esterlinas (218,000 dólares) hasta el lunes por la noche.

Por otra parte, una petición que reclama una investigación pública sobre la cobertura mediática del caso Arday había reunido casi 90,000 firmas.