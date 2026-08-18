La sequía histórica afectará la cosecha de cereales en Alemania en 2026

Una vista aérea muestra a un agricultor operando una cosechadora durante un acto de prensa de la Asociación Alemana de Agricultores (Deutscher Bauernverband), con motivo del inicio oficial de la cosecha de cereales de 2026, en Gross Machnow, en el este de Alemania, el 2 de julio de 2026. Se prevé que la cosecha de cereales de Alemania disminuya un 7 % respecto al año anterior como consecuencia de la grave sequía y las olas de calor, advirtió la Asociación Alemana de Agricultores (DBV) el 18 de agosto de 2026. ( AFP )

Los agricultores alemanes advirtieron este martes que disminuirá la cosecha de cereales y el rendimiento en 2026, como consecuencia de las sucesivas olas de calor y de una sequía histórica durante este verano, fenómenos agravados por el cambio climático.

Según un balance de la Federación de Agricultores Alemanes (DBV), la producción total de cereales debería reducirse un 7% interanual, hasta 41.9 millones de toneladas, frente a los 45.2 millones de toneladas de 2025.

Esta medida se sitúa ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años, que asciende a 42.5 millones de toneladas. El rendimiento podría caer un 9%.

Estas previsiones son "decepcionantes", afirmó ante los periodistas el presidente de la DBV, Joachim Rukwied, quien lamentó que "en el sur de Alemania muchas regiones siguen demasiado secas".

"Una primavera demasiado seca y una ola de calor en la segunda mitad de junio, durante la fase de llenado del grano, que provocó en muchos lugares una maduración forzada", determinaron la caída de las cosechas, según la DVB.

Rukwied, quien posee una explotación agrícola en la región de Heilbronn (suroeste de Alemania), confirma que no ha habido "precipitaciones significativas desde mediados de junio", por lo que "el forraje dejó de crecer".

Recientemente las temperaturas comenzaron a descender, pero Rukwied asegura que en el caso del maíz, por ejemplo, los daños son muy graves y "la lluvia ya no será de ayuda".

Además, las plagas deterioraron la calidad de las cosechas.

La colza de invierno fue la más afectada, con una caída del rendimiento del 20%. La cebada de invierno resistió mejor, con una reducción del rendimiento de solo 4%, mientras que la cosecha de manzanas será en 2026 un 5.4% inferior a la media de los últimos diez años.

Rukwied asegura que es incierto si las explotaciones podrán "financiar por adelantado la próxima cosecha", teniendo en cuenta que los agricultores tienen que afrontar los "bajos precios de producción" y los "altos costos de los insumos, como el diésel, los productos fitosanitarios y los fertilizantes".

Ante estas dificultades, el presidente de la DBV reclamó al Gobierno federal "un programa de emergencia para la agricultura", que incluya principalmente "una reducción inmediata del impuesto sobre el diésel".

Agosto con sequía extrema

Tras un mes de julio de temperaturas récord, AFP reportó hace ocho días que Europa enfrenta a principios de agosto una nueva ola de calor, en un contexto de sequía generalizada que ha dejado varios grandes ríos del continente en su nivel más bajo.

El oeste de Europa, el continente que se calienta más rápidamente a escala mundial, ya ha sufrido desde mayo cuatro episodios de calor extremo, según Copernicus, el observatorio europeo del cambio climático.

Varias agencias meteorológicas nacionales han anunciado nuevas olas de calor, tras las temperaturas sin precedentes del mes pasado.

La sequía también se está extendiendo. Casi generalizada en Francia y España, lo que favorece incendios devastadores, también afecta a regiones de Reino Unido y Alemania.