La "malaria de aeropuerto" deja dos muertos en Fráncfort

El mosquito anófeles fue transportado en un avión e infectó a los empleados del aeropuerto. ( SHUTTERSTOCK )

Seis empleados del aeropuerto de Fráncfort contrajeron malaria y dos de ellos fallecieron, presuntamente tras la llegada a Alemania de un mosquito infectado en un avión, informó el miércoles servicio de salud pública de la ciudad.

Previamente, un portavoz del aeropuerto había confirmado la muerte de una persona, y expresó su "más sinceras condolencias" a la familia de la víctima.

Según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia sanitaria alemana, los seis empleados habrían sido picados por un mosquito anófeles transportado en un avión.

Cuatro fueron hospitalizados

Las otras cuatro personas afectadas reciben atención hospitalaria, precisó el portavoz del aeropuerto.

En el terminal aéreo se colocaron varias trampas para mosquitos, y se están enviando los especímenes capturados al Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica), donde los análisis genéticos permitirán determinar su origen.

El último episodio de la llamada "malaria de aeropuerto" registrado en Alemania se remonta a 2023, según el RKI.

El diagnóstico es complicado

La rareza de esta enfermedad en este país puede retrasar el diagnóstico y aumentar el riesgo de complicaciones graves.

Transmitida por los mosquitos anófeles, la malaria provoca, entre otros síntomas, dolores de cabeza, náuseas, accesos de fiebre y escalofríos.

Cada año causa cientos de miles de muertes, principalmente en África subsahariana.

Existen tratamientos y los pacientes que reciben atención precoz suelen recuperarse por completo.