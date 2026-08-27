Joyride, una tendencia europea mucho peor que el farmeo de aura

La práctica se conoce como joyriding y en las últimas semanas ha encendido las alarmas principalmente en Irlanda y Reino Unido después de varios accidentes mortales y de la proliferación de videos en TikTok y otras plataformas. ( FOTO DE PANTALLA DE VIDEO DE INSTAGRAM )

Mientras unos adolescentes salen a la calle a "farmear aura" haciendo poses, gestos y que recrean memes y expresiones de videojuegos para demostrar quién tiene más carisma, otros están buscando reconocimiento en las redes de una manera radicalmente distinta: robando vehículos, conduciendo a velocidades extremas, huyendo de la Policía y circulando incluso en sentido contrario por autopistas.

La práctica se conoce como joyriding y en las últimas semanas ha encendido las alarmas principalmente en Irlanda y Reino Unido después de varios accidentes mortales y de la proliferación de videos en TikTok y otras plataformas.

La diferencia con el "aura farming" es brutal.

Las denominadas batallas de aura, que ya llegaron a España, reúnen principalmente a adolescentes de entre 14 y 20 años que compiten mediante poses, gestos y referencias virales para recibir la aprobación del público. No hay golpes ni una competencia deportiva: se trata esencialmente de demostrar quién parece más seguro, carismático o "cool".

En el joyriding, conseguir esa aprobación puede significar poner vidas en peligro.

Robar un carro para hacer contenido

El término joyriding se utiliza desde hace décadas para describir el uso de vehículos robados o tomados sin autorización, no necesariamente para venderlos, sino para conducirlos por diversión.

Las redes sociales le han agregado un componente nuevo: ahora la conducción se graba.

Los videos muestran vehículos robados, arranques forzados, exceso de velocidad, huidas de policías y conductores entrando deliberadamente en sentido contrario a las autopistas. Las persecuciones forman parte del espectáculo.

Una investigación de RTÉ ofrece una dimensión del fenómeno.

El medio irlandés archivó 90 videos relacionados con automóviles robados y conducción peligrosa y analizó detalladamente 51.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-52048-pm-1-ee714734.jpeg En 14 videos aparecían vehículos circulando en sentido contrario; otros 12 mostraban aparentes persecuciones de la Garda —la Policía irlandesa— o luces policiales detrás de los vehículos. (IMÁGENES DIFUNDIDAS POR LA GUARDIA CIVIL.)

En 14 aparecían vehículos circulando en sentido contrario; otros 12 mostraban aparentes persecuciones de la Garda —la Policía irlandesa— o luces policiales detrás de los vehículos. En ocho videos aparecían velocímetros o afirmaciones de velocidades de al menos 170 kilómetros por hora.

En una grabación, los ocupantes aparentemente provocan a los agentes para iniciar una persecución. En otra, un vehículo se aproxima a un puesto policial por el lado contrario de la carretera, cambia de dirección y acelera mientras uno de sus ocupantes filma las luces azules detrás.

"Hazme famoso"

Una frase resume buena parte de la lógica detrás de esta versión digital del joyriding: "Get me famous", hazme famoso.

The Journal identificó una red de perfiles que publica vehículos aparentemente robados, persecuciones policiales y conducción extrema utilizando etiquetas comunes para conectar entre ellos.

Los videos circulan entre TikTok y Snapchat y algunos muestran placas ocultas, vehículos siendo encendidos mediante manipulación del sistema de arranque y automóviles identificados directamente como "stolen", robados.

La Garda sostiene que algunos jóvenes están asumiendo riesgos extremos precisamente para conseguir aprobación en redes sociales.

Una investigación publicada este jueves 27 de agosto por The Journal encontró más de 30 cuentas irlandesas en TikTok mostrando aparentes robos de vehículos, altas velocidades y persecuciones policiales.

Accidente mortal en Irlanda El medio detectó además que, después de buscar y visualizar este tipo de material durante su investigación, el propio apartado "For You" de TikTok comenzó a recomendarle cuentas adicionales con videos similares.

Cinco adolescentes muertos

La discusión explotó en Irlanda después de la madrugada del 16 de agosto.

Cinco adolescentes murieron cuando el BMW en el que viajaban circuló en sentido contrario por la autopista M9, cerca de Moone, en el condado de Kildare, y chocó contra otro vehículo.

En el segundo automóvil viajaban tres mujeres y un niño, quienes resultaron gravemente heridos. La Garda confirmó oficialmente las cinco muertes y los cuatro lesionados.

Posteriormente se conoció que al menos dos de los fallecidos eran considerados por fuentes policiales entre los jóvenes más problemáticos relacionados con joyriding en Irlanda. Uno de ellos tenía varias cuentas de TikTok donde compartía este tipo de material y la Policía había conseguido autorización judicial para acceder a sus datos.

El caso abrió una discusión nacional sobre adolescentes, delincuencia juvenil, persecuciones policiales y responsabilidad de las plataformas.