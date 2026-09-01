El verano de 2026 fue el más cálido jamás registrado en Reino Unido

La gente camina por los áridos terrenos del parque de Primrose Hill en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

El verano meteorológico boreal de 2026 (de junio a agosto) fue el más caluroso de la historia del Reino Unido y quebró el récord de 2025, anunció el martes la agencia meteorológica británica, tras semanas de sucesivas olas de calor y sequía.

El Reino Unido registró una temperatura media de 16.5 ºC en ese período, y rompió el récord anterior, de 16.1 ºC, establecido el año pasado, informó la Oficina Meteorológica (Met Office).

La agencia añadió que las abrasadoras temperaturas fueron "muy probablemente debidas al cambio climático inducido por el ser humano".

Los científicos advierten que el cambio climático está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos y provocando que los récords se rompan con cada vez mayor frecuencia.

Unos 33 países, en zonas diversas como Europa Occidental, América Central y el Sahel, en África, registraron este año el mes de julio más cálido en los registros, según un análisis de la AFP basado en datos del observatorio europeo Copernicus.

Récord de temperatura

El Reino Unido vivió su segundo mes de julio más caluroso de la historia, mientras que Inglaterra registró su junio más cálido a principios de este verano, durante el cual se batieron múltiples récords de temperatura tras intensas olas de calor. Además, casi tres cuartas partes de Inglaterra y todo Gales sufrieron sequía.

"Estos récords se están rompiendo ahora con cada vez mayor frecuencia, lo que refleja la influencia del cambio climático provocado por el ser humano en las temperaturas que estamos experimentando en el Reino Unido", dijo Amy Doherty, directora científica de la Oficina Meteorológica.

Un análisis de la agencia meteorológica determinó que las emisiones de gases del efecto invernadero producidas por la actividad humana hicieron que el récord de temperaturas registrado esta temporada fuera 130 veces más probable.

"En un clima que se vea afectado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, un verano como este sería excepcionalmente improbable", señaló Mark McCarthy, meteorólogo de la Oficina Meteorológica.

Los expertos advierten al gobierno británico que el país no está preparado para las consecuencias del cambio climático, ya que las viviendas y la infraestructura pública no están diseñadas un clima cálido y seco.