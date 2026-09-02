Países Bajos transfirió 86 toneladas de oro desde EE.UU. y Canadá al Reino Unido

El oro es uno de los recursos más valorados en medios de crisis económicas globales. ( EFE )

El Banco Central de Países Bajos (DNB) anunció este miércoles que había trasladado 86 toneladas de sus reservas de oro desde Estados Unidos y Canadá hacia Londres debido a la "inestabilidad geopolítica creciente".

"Ante la creciente inestabilidad geopolítica, el DNB refuerza su preparación ante crisis. Mejorar la capacidad de negociación del oro neerlandés y, en consecuencia, la rapidez con la que puede movilizarse en caso de crisis forma parte de ello", declaró el banco en un comunicado.

Estrategia de negociación

El DNB considera más fácil negociar las reservas de oro desde Londres que desde Nueva York y Ottawa.

"Esto permite al DNB desplegar sus reservas lo más rápido posible en caso de crisis", señaló.

"Gracias a esta medida, hemos mejorado la disponibilidad de nuestras reservas de oro. Partimos de la base de que nunca tendremos que recurrir a ellas, pero aún así es necesario reforzar nuestra resiliencia y nuestra preparación", declaró Olaf Sleijpen, presidente del DNB.

Las reservas totales de oro de los Países Bajos ascienden a 612.4 toneladas y estaban valoradas en 72,200 millones de euros (casi 85,000 millones de dólares) a finales de 2025, indicó el DNB.

Antes de esta transferencia, el banco neerlandés mantenía el 31.3% de su oro en Nueva York y el 19.7% en Ottawa.

Tras esta operación, ambos países representan ahora el 18.5% de las reservas de oro de Países Bajos. En tanto la proporción de oro en Londres pasó del 18.1% al 32.1% del total.

El DNB conserva en Países Bajos el 30.8% de sus reservas de oro.

La transferencia se realizó mediante operaciones de compraventa y, en parte, a través del transporte físico de oro, precisó el banco.

Más de 27 toneladas de oro se trasladaron físicamente desde Estados Unidos y Canadá hasta Zeist, en Países Bajos.

La misma cantidad de oro se transfirió de Zeist a Londres, evitando así la fundición de los lingotes.

"Al combinar compras, ventas y transporte físico, se repartieron los riesgos vinculados al desplazamiento físico de una gran cantidad de oro", explicó el banco.