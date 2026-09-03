Los conductores de Uber de Europa llevan ante la justicia el sistema de tarifas

El sistema de tarifas de Uber enfrenta un nuevo desafío judicial en Europa. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Conductores de Uber de la UE y del Reino Unido han llevado ante la justicia a la plataforma estadounidense, a la que acusan de violar las leyes de privacidad y de aplicar una remuneración "dinámica" que merma sus ingresos.

El mecanismo de tarifa dinámica ajusta los precios de los trayectos y la remuneración de los conductores en función de la oferta y la demanda.

Worker Info Exchange (WIE) International afirma representar a miles de conductores de Uber en Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia y Rumanía en una acción colectiva presentada el miércoles en un tribunal de Ámsterdam, donde se encuentra la sede europa de la plataforma.

"Hemos lanzado una nueva acción colectiva contra Uber por su sistema de remuneración dinámica abusivo, con el fin de poner fin a las bajadas de salario impuestas por el algoritmo y obtener una indemnización por los perjuicios sufridos por los conductores", indicó en su web la rama neerlandesa de la organización WIE International.

Es la primera acción colectiva de este tipo, según la Confederación Europea de Sindicatos.

Según WIE International, desde 2020 Uber ha realizado "discretamente" modificaciones en sus sistemas para que la remuneración de los conductores sea dinámica.

En un documento publicado por el tribunal de Ámsterdam, la organización declaró que Uber ha infringido la ley al tomar decisiones sin intervención humana a través del proceso automatizado que fija la tarifa de un viaje y determina a qué conductor se le ofrece y asigna.

Según WIE International, Uber también trata de manera "ilícita" los datos personales de los conductores para el "aprendizaje automático".

Reacción de Uber

Expertos económicos de la consultora Oxera consultados por WIE International estiman que el 48% de los conductores en los Países Bajos han visto disminuir su salario en un promedio de 7,508 euros (8,700 dólares) al año.

Un portavoz de Uber declaró a la AFP que la empresa rechaza "categóricamente" las acusaciones.

"En la aplicación de Uber, los conductores tienen total libertad para aceptar o rechazar las propuestas de viajes, y les proporcionamos toda la información útil para que tomen su decisión, como el destino exacto y los ingresos generados por el trayecto", declaró.

La "gran mayoría del monto total de los viajes sigue yendo a donde debe ir: al bolsillo de los conductores, y el porcentaje que Uber retiene de los viajes se ha mantenido estable", añadió.

La autoridad neerlandesa de protección de datos (AP) impuso el mes pasado a Uber una multa de 824,99 millones de euros por haber desactivado cuentas de conductores de manera automatizada. La plataforma anunció que apelará.