El partido de Le Pen genera indignación en Francia al amenazar con "cerrar el grifo" a Ucrania

Un dirigente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen generó indignación en Francia, al amenazar con "cerrar el grifo" de la ayuda a Ucrania. ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

Un dirigente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen generó indignación en Francia, al amenazar con "cerrar el grifo" de la ayuda a Ucrania si llegan al poder tras la elección presidencial de 2027.

Consultado el jueves por la noche por el canal BFMTV sobre la posibilidad de "cerrar el grifo" de las ayudas al gobierno de Kiev, el vicepresidente de RN, Louis Aliot, respondió: "Cerramos el grifo".

"El sistema de salud, el sistema educativo, el conjunto de la economía, todo el mundo está al límite [en Francia] y se encuentra dinero para seguir financiando armas", declaró, considerando que había que "saber también parar una guerra".

Acusaciones recurrentes

Estas declaraciones reavivaron las acusaciones recurrentes de los últimos años sobre las posiciones consideradas favorables a Moscú de Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la primera vuelta de la presidencial.

Anunciado por las encuestas como su principal rival para el balotaje, el candidato de centroderecha Edouard Philippe la acusó el viernes de ser un "apoyo al régimen de Vladimir Putin".

"Cerrar el grifo a Ucrania es servir a Rusia", declaró el ex primer ministro de Emmanuel Macron, considerando que debilitar a Ucrania "es amenazar la seguridad de Europa y de Francia".

La líder ultraderechista replicó recordando que él era primer ministro cuando el presidente ruso fue "recibido con gran pompa en el castillo de Versalles y luego en el fuerte de Brégançon" en 2017.

Le Pen, que fue recibida en el Kremlin ese mismo año, recordó que, "desde la agresión rusa contra Ucrania", aboga por "una gran conferencia por la paz" para lograr "una solución diplomática" del conflicto.

El RN "siempre preferirá a Putin antes que a la resistencia del pueblo ucraniano", declaró por su parte en X Olivier Faure, dirigente del Partido Socialista y candidato en el marco de unas primarias de la izquierda.