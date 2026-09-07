Austria prohíbe el uso del velo islámico para niñas menores de 14 años en las escuelas

Fotografía de archivo de una estudiante con el velo islámico. ( EFE/EPA/FAROOQ KHAN )

Austria comenzó este lunes a aplicar en las aulas una controvertida prohibición que impide a las niñas menores de 14 años utilizar determinados velos o coberturas de cabeza vinculados a la tradición islámica, una medida que el Gobierno presenta como protección de su libertad, pero que la principal organización musulmana del país considera discriminatoria y prepara para impugnar judicialmente.

Aunque la disposición entró formalmente en vigor con el año escolar 2026-2027, su primera prueba práctica llegó este 7 de septiembre con la reapertura de las escuelas de Viena, Baja Austria y Burgenland. Las demás regiones austríacas comenzarán las clases la próxima semana.

La ley no prohíbe genéricamente cualquier prenda religiosa. Su redacción establece que las estudiantes que todavía no hayan cumplido 14 años no pueden llevar dentro de los centros escolares prendas que cubran la cabeza "según las tradiciones islámicas".

Se aplica tanto en escuelas públicas como privadas, incluidas las islámicas. Quedan fuera, entre otros casos, la educación en el hogar y determinadas actividades escolares realizadas fuera del recinto.

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El procedimiento previsto tampoco comienza directamente con una multa. Ante un incumplimiento, el personal debe pedir a la alumna que se retire la prenda. Si el problema persiste, intervienen la dirección escolar y los padres; posteriormente puede ser incorporada la autoridad educativa y, tras nuevas infracciones, los servicios de protección de menores.

En última instancia, la legislación contempla multas de entre 150 y 800 euros.

Las primeras informaciones de este lunes apuntaban a una aplicación mayormente tranquila. Representantes sindicales de los docentes dijeron a la agencia austríaca APA que en algunas escuelas llegaron alumnas con el velo, en ciertos casos por desconocimiento de la nueva regla.

También se reportaron conflictos aislados, con situaciones que fueron desde la disposición a colaborar hasta episodios descritos como de "agresión abierta".

Razones de la decisión

El Gobierno austríaco sostiene que busca proteger a las menores de presiones familiares, sociales o religiosas. La ministra de Integración, Claudia Bauer, ha defendido la medida argumentando que el velo puede convertirse en un instrumento de control sobre las niñas.

El Ejecutivo está formado por los conservadores del ÖVP, los socialdemócratas del SPÖ y los liberales NEOS; la legislación también recibió en el Parlamento el respaldo del ultraderechista Partido de la Libertad, FPÖ. Los Verdes fueron la única fuerza parlamentaria que votó en contra.

El problema para el Gobierno es que Austria ya recorrió un camino parecido y perdió en los tribunales.

En 2020, el Tribunal Constitucional anuló una prohibición que afectaba a escolares menores de 10 años. Los magistrados concluyeron entonces que la norma vulneraba el principio de igualdad junto con la libertad religiosa y que el Estado tenía la obligación de mantener neutralidad religiosa.

El tribunal cuestionó específicamente que se señalara una práctica musulmana mientras otras vestimentas religiosas comparables no estaban sometidas a la misma restricción.

La nueva legislación ya recibió un primer intento de impugnación durante este verano, pero en julio el Tribunal Constitucional rechazó los recursos por razones procesales: la norma aún no había entrado en vigor y, por tanto, los demandantes todavía no estaban jurídicamente afectados. Los magistrados no se pronunciaron sobre el fondo constitucional de la prohibición.

Ahora ese obstáculo ha desaparecido.

La Comunidad Religiosa Islámica de Austria (IGGÖ), organismo reconocido legalmente como representante de los musulmanes austríacos, sostiene que la norma afecta la libertad religiosa, la igualdad y la neutralidad del Estado. La organización ha confirmado que prepara acciones legales y encargó un dictamen jurídico que concluye que la nueva prohibición también sería inconstitucional.

El propio ministro de Educación, Christoph Wiederkehr, evitó garantizar que la ley sobrevivirá a una nueva revisión constitucional. Consultado este lunes por ORF sobre la posibilidad de que vuelva a ser anulada, admitió que nunca puede existir "completa certeza", aunque aseguró que el Gobierno realizó consultas para intentar adaptar esta versión a las exigencias constitucionales.

Ese será probablemente el punto decisivo de la controversia: no solo cómo aplicarán las escuelas austríacas la prohibición, sino si esta segunda versión consigue superar una objeción constitucional que derribó la primera hace seis años.