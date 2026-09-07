EE.UU. cree que Rusia tiene una "nueva voluntad" de negociar sobre Ucrania, según Francia

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con un dron ruso contra el último gran centro comercial de Zaporiyia, Ucrania, el 7 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa. El centro comercial City Center permanece cerrado desde principios de septiembre debido a los continuos bombardeos contra infraestructuras civiles. No se registraron víctimas en el ataque, según informó Oleksandr Kovalenko, portavoz de la Administración Estatal Regional de Zaporiyia. ( EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA )

Los negociadores de Estados Unidos dijeron a representantes europeos durante unas negociaciones en Kiev este fin de semana que Rusia está exhibiendo una "nueva voluntad" de negociar para poner fin a la guerra en Ucrania, afirmó este lunes un asesor del presidente francés.

"Los estadounidenses nos dijeron que había una nueva voluntad por parte de Rusia para negociar una vez celebradas las elecciones a la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) y que deberíamos prepararnos para retomar las negociaciones", dijo a la prensa un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.

Las elecciones a la cámara baja del Parlamento ruso están previstas del 18 al 20 de septiembre.

La clave de las reuniones

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le informaron sobre el encuentro que habían mantenido un día antes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Además, Kushner y Witkoff también se reunieron con delegados de Alemania, Francia y el Reino Unido en la capital ucraniana.

Zelenski dijo este lunes que él y su equipo negociador están planeando los "próximos pasos" a dar y preparando "las próximas reuniones y comunicaciones".

Witkoff declaró en X que "se logró un progreso sustancial, incluida la disposición para programar nuevas conversaciones trilaterales".

Por su parte, el Kremlin señaló este lunes que "no descarta" una reanudación de las negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington para encontrar una salida al conflicto.

La última vez que se reunieron los negociadores rusos y ucranianos, con la mediación de Estados Unidos, fue en febrero, en Ginebra, pero no lograron llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, desencadenada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.