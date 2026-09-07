La UE invertirá 200 millones de euros adicionales en Groenlandia

La Unión Europea invertirá 200 millones de euros adicionales (232 millones de dólares) en proyectos relacionados con la energía, las materias primas y la conectividad en Groenlandia, anunció el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Ponemos en marcha juntos la asociación UE-Groenlandia (...), 200 millones de euros de nuevas inversiones para Groenlandia para este año y el próximo", anunció durante una rueda de prensa al término de una visita de dos días a Nuuk, la capital del territorio autónomo danés.

Von der Leyen recordó durante la visita que solo Groenlandia y Dinamarca deciden el futuro de la inmensa isla ártica, codiciada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"Queremos dejar muy claro y repetir una vez más aquí que el futuro de Groenlandia corresponde decidirlo a los groenlandeses y a Dinamarca, y a nadie más", dijo la presidenta de la comisión.

Las inversiones europeas se centran en la conectividad, las energías limpias y las materias primas críticas.

Esta nueva partida, que se suma a la duplicación de la ayuda directa de la UE a Groenlandia, contribuirá al desarrollo de proyectos como mejorar las capacidades satelitales y facilitar el acceso a internet en el norte y el este de la isla.

Von der Leyen llegó el domingo a Nuuk para una visita de dos días durante la cual se reunió con los jefes de los Gobiernos danés y groenlandés.

La anexión que anhela Trump

El presidente Donald Trump declaró a principios de año que "se va a encontrar una solución" sobre Groenlandia, un territorio que quiere anexionarse por motivos de seguridad nacional, y que motivó una reunión de alto nivel diplomático en Washington.

La posible anexión alarma a los aliados europeos, y el máximo representante diplomático de Dinamarca afirmó tras el encuentro que no había logrado hacer cambiar de opinión al gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos tiene "una muy buena relación con Dinamarca", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Creo que se va encontrar una solución", agregó.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, un territorio semiautónomo administrado por Copenhague, se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio a inicios del año.