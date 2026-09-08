ONG y expertos se oponen a prohibir las redes sociales a los menores en la UE

En la imagen de archivo, una menor consulta su teléfono móvil. ( EFE )

Más de 130 asociaciones y expertos pidieron a la UE que regule de manera más estricta las redes sociales, en lugar de prohibir el acceso a ellas a niños y adolescentes, en una carta dirigida a Ursula von der Leyen y consultada este martes por la AFP.

La presidenta de la Comisión Europea se dispone a anunciar, en su gran discurso de inicio del curso político ante el Parlamento Europeo, el próximo 16 de septiembre, medidas muy esperadas para reforzar la protección de los menores en internet, que deberían incluir una prohibición de las redes sociales para los menores de una determinada edad.

En julio, se mostró a favor de un acceso "progresivo y gradual" de los menores a las plataformas en línea y prometió anuncios "después del verano".

Pero 132 activistas por los derechos de los niños y las libertades en internet, así como expertos, académicos y organizaciones que trabajan por la salud mental, advirtieron contra la aplicación de una prohibición, al considerar que esta "haría recaer la responsabilidad de la seguridad en internet sobre los padres o los niños", eximiendo a las plataformas de su propia responsabilidad.

Las organizaciones que apoyan las restricciones

Los firmantes, entre ellos las asociaciones 5Rights, e-Enfance, Amnistía Internacional y Mental Health Europe, abogan en su lugar por "restricciones de edad proporcionadas y acompañadas de sólidas medidas de seguridad", lo que permitiría ofrecer a los niños "un entorno en línea que los proteja y los fortalezca".

"Los europeos están hartos de que las empresas tecnológicas exploten a nuestros hijos, pero esperamos de nuestros dirigentes algo mejor que una prohibición precipitada", afirmó Leanda Barrington Leach, directora de la fundación 5Rights.

"Los niños tienen derecho a servicios en línea seguros y adaptados a su edad, y los necesitan", añadió, al considerar que la UE tiene el poder de obligar a las empresas tecnológicas a ofrecer estos espacios seguros.

Países opuestos al acceso de menores a las redes sociales

Preocupados con riesgos que van desde la desinformación y el acoso hasta la pornografía, varios países de la UE presionan para que el bloque refuerce la protección a menores de edad y limite su acceso a redes sociales. La información se conoció el pasado mes de junio.

La UE ya posee rígidas normas de conducta para las plataformas digitales, pero diversos países del bloque, apoyados en estudios sobre los efectos de redes sociales sobre niños, buscan que las medidas sean reforzadas.

La iniciativa, respaldada por España, Francia y Grecia, es discutir formas de limitar el uso de las plataformas en línea y redes sociales por parte de menores de edad.