Jefe de gobierno alemán acusa a ultraderechista AfD de querer una "limpieza étnica"

Alice Weidel, copresidenta del partido y del grupo parlamentario Alternativa para Alemania (AfD), interviene durante un debate en el Parlamento alemán (Bundestag), en Berlín (Alemania). ( EFE/EPA/CLEMENS BILAN )

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, acusó el miércoles al partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) de promover una "limpieza étnica" durante una acalorada sesión parlamentaria tras la reciente victoria de esa formación en una elección regional.

Los comicios del domingo en el estado de Sajonia-Anhalt representaron un duro revés para el partido de Merz, los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (UCD), que obtuvieron un 17 % de votos frente a los casi 44 % de AfD.

Una de las promesas más controvertidas de la formación, que asegura estar en contactos para poder asumir su primer gobierno regional, es una ofensiva de "remigración y deportación" de migrantes irregulares.

"La palabra 'remigración' no es más que el sinónimo de una limpieza étnica en función del origen y del color de la piel", dijo Merz en un debate en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Trabajadores migrantes

En una intervención interrumpida varias veces por diputados de AfD, el canciller también advirtió que una eventual salida de trabajadores migrantes del país impediría el funcionamiento de muchos sectores económicos como "la artesanía", los "centros de atención y cuidados" o los "restaurantes".

Antes del jefe del gobierno alemán intervino la codirigente nacional de AfD, Alice Weidel, quien afirmó que la "inmigración masiva" había provocado "un aumento de la criminalidad" y "un incremento masivo de los delitos de carácter sexual y de los actos de violencia brutal".

Las estadísticas criminales alemanas muestran una sobrerrepresentación de extranjeros entre ciertos tipos de delitos, pero los investigadores precisan que estos datos no permiten por sí solos establecer un vínculo de causalidad directa entre inmigración y criminalidad.

La dirigente ultraderechista también aseguró que los días de la coalición de gobierno de Merz estaban "contados" tras las elecciones en Sajonia-Anhalt, una región de la antigua Alemania Oriental comunista donde el discurso de AfD cala con más fuerza.

Sin embargo, el canciller minimizó la victoria de la extrema derecha que, en su opinión, no alcanzó su "verdadero objetivo electoral" de "obtener la mayoría [absoluta] de los escaños en Sajonia-Anhalt".

"El 56% de los votantes de Sajonia-Anhalt no han votado por ustedes", lanzó Merz.