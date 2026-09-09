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Volodímir Zelenski
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El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando se dirigía a Oslo

El presidente ucraniano viajaba desde Moldavia a Oslo para asistir al funeral del rey Harald de Noruega

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    El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando se dirigía a Oslo
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la primera dama, Olena Zelenska, se retiran mientras el féretro del rey Harald V de Noruega es trasladado desde la catedral de Oslo hasta la fortaleza de Akershus tras el funeral, en Oslo, Noruega. (EFE/EPA/CHRISTOFFER ANDERSEN)

    El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski desde Moldavia a Oslo, donde asistió al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, declaró el miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

    "Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Store a la televisión pública noruega NRK. Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche.

    No proporcionó más detalles sobre el incidente.

    Ayuda militar

    Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, donde mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, sobre la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa antiaérea, y la asistencia civil.

    • El miércoles, Zelenski se sumó a numerosos dignatarios extranjeros que asistieron al funeral del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

    Zelenski abandonó Noruega después del funeral y se dirigió a Canadá para mantener conversaciones con dirigentes de ese país, declaró Store a NRK.

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