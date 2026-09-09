Reino Unido busca bloquear imágenes sexuales en celulares de menores; RD registra alta incidencia

La medida busca proteger a los menores de edad de posibles abusos digitales. ( FREEPIK )

El Gobierno británico prepara una legislación para obligar a empresas como Apple y Google a incorporar protecciones directamente en celulares y tabletas utilizados por menores, con el objetivo de impedir que puedan tomar, recibir, compartir o visualizar imágenes sexuales.

La iniciativa representa un cambio importante en la forma en que algunos países están enfrentando los riesgos digitales para niños y adolescentes: en lugar de dejar la protección exclusivamente en manos de padres, escuelas o aplicaciones, Reino Unido busca que las barreras estén incorporadas desde el propio dispositivo.

La secretaria británica de Cultura, Medios y Deportes, Lisa Nandy, anunció que el Ejecutivo llevará la propuesta al Parlamento después de considerar insuficientes las medidas voluntarias presentadas por las compañías tecnológicas.

El Gobierno había dado un plazo previo a las empresas para desarrollar soluciones que redujeran el intercambio de imágenes de desnudos entre menores. Aunque Apple y Google han implementado funciones de protección, Londres considera que estas herramientas todavía no cubren todo el dispositivo ni todas las aplicaciones.

La intención es que los teléfonos utilizados por menores tengan activadas por defecto funciones capaces de detectar y bloquear determinadas imágenes sexuales, mientras que los adultos podrían desactivar esas restricciones mediante mecanismos de verificación de edad.

La medida también pretende reducir los casos en los que menores producen imágenes sexuales que luego son utilizadas para chantaje, coerción o extorsión.

El Gobierno británico ha señalado que una parte significativa del material sexual de menores detectado en internet es generado inicialmente por los propios niños o adolescentes, muchas veces bajo presión, manipulación o engaño.

Una discusión que toca directamente a República Dominicana

El debate británico adquiere particular relevancia para República Dominicana, donde un estudio reciente situó al país entre los de mayor exposición al abuso y explotación sexual facilitados por tecnología.

La investigación Disrupting Harm, desarrollada por Unicef, ECPAT International e Interpol, determinó que el 23 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años usuarios de internet experimentó alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por tecnología durante el último año.

La proporción equivale a alrededor de 272,000 adolescentes.

Diario Libre publicó que República Dominicana presentó la mayor prevalencia entre los países incluidos inicialmente en la comparación del estudio. Posteriormente, UNICEF indicó que el porcentaje dominicano era el más elevado entre los países donde este fenómeno había sido medido dentro del proyecto.

El estudio también mostró que una parte importante de los responsables de estos abusos eran personas conocidas por las víctimas y que una proporción mínima de los casos llegaba a conocimiento de las autoridades.