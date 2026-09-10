BCE sube los tipos de interés al 2.5% debido a la inflación por la guerra en Oriente Medio

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que el Consejo de Gobierno no puede anticipar el próximo movimiento de los tipos de interés, que dependerá de los datos económicos, en concreto de la inflación. ( ARCHIVO/AP FOTO/MATTHIAS SCHRADER )

El Banco Central Europeo (BCE) elevó este jueves 25 puntos básicos sus principales tipos de interés, hasta el 2.5%, un máximo desde 2025, para hacer frente a la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio.

"Las perspectivas siguen siendo muy inciertas, con riesgos orientados al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico", indicó la institución en un comunicado.

La principal tasa de referencia, la de depósitos, subió en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2.5%, su nivel más alto desde marzo de 2025, al término de una reunión de política monetaria celebrada excepcionalmente en Berlín.

Se trata de la segunda subida de tasas este año.

Previsión de inflación y crecimiento

Para 2026, la institución mantuvo su previsión de inflación en el 3.0%, sin cambios respecto a junio, y elevó la de 2027 al 2.5%, frente al 2.3% estimado anteriormente.

Asimismo, mejoró ligeramente su previsión de crecimiento para este año, hasta el 0.9 % frente al 0.8 % anterior, después de que Alemania, la principal economía europea, obtuviera resultados mejores de lo esperado en el primer semestre.

Estas previsiones refuerzan la idea de que una nueva subida de tasas no comprometería de forma excesiva la actividad económica.

"El Consejo de gobernadores sigue abierto a un nuevo endurecimiento monetario, cuya probabilidad parece ahora considerablemente mayor, incluso si los precios de la energía se estabilizan respecto a los niveles observados esta semana", comentó Kamil Kovar, analista de Moody's Analytics.