Gobierno francés amenaza a televisión con "acciones penales" si da voz a comentarista prorrusa

El canal de noticias CNews se enfrentará a un "proceso penal" si la comentarista prorrusa Xenia Fedorova, sobre quien pesa una orden de expulsión, vuelve a aparecer en antena, advirtió Laurent Nuñez en una carta enviada el 9 de septiembre de 2026 al regulador francés de la comunicación audiovisual y digital (Arcom). ( AFP )

La cadena de noticias CNews se expone a "acciones penales" si vuelve a antena la comentarista prorrusa Xenia Fedorova, que cuenta con una orden de expulsión, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una carta que AFP pudo consultar este jueves.

Fedorova, de 45 años, es la exdirectora de la rama francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, invadiera Ucrania en 2022. Aunque RT France cerró en 2023, esta no desapareció de la escena pública francesa.

Fedorova se convirtió en comentarista en los medios del multimillonario conservador Vincent Bolloré --la televisión CNews, la radio Europe 1 y el dominical Le Journal du Dimanche--, en los que difunde la retórica del Kremlin sobre Ucrania y los países occidentales.

La mujer se encontraba en el extranjero cuando el gobierno publicó, a finales de julio, una orden de expulsión en su contra, al estimar que su comportamiento "atenta contra los intereses fundamentales del Estado". Días después, congeló sus bienes por seis meses.

A inicios de septiembre, CNews anunció el próximo regreso a antena de su colaboradora, por "videoconferencia". "Espero poder intervenir a distancia", pese a "todos los problemas técnicos", dijo Fedorova el martes en una entrevista al medio Omerta.

Pero en una carta enviada el miércoles al presidente del regulador audiovisual francés Arcom, desvelada por el diario Le Monde, el ministro del Interior recuerda que fue expulsada por "actos de injerencia" prorrusos, "manipulando la información y el debate público".

Nuñez advierte en la misiva que su posible regreso a la antena "contraviene directamente" con la orden de expulsión y acarrearía "acciones penales".

Francia celebrará en abril y mayo de 2027 una elección presidencial crucial para la Unión Europea, en la que la líder ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos. Las autoridades temen un importante riesgo de injerencias extranjeras, especialmente de Rusia.