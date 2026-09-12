Cientos de manifestantes contra la inmigración marchan en el sur de Inglaterra

Participantes en una manifestación y marcha contra la inmigración (arriba) se enfrentan a manifestantes contrarios a la extrema derecha (abajo) en la ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra. ( AFP/ BROOK MITCHELL )

Varios cientos de manifestantes contra la inmigración marcharon el sábado en Portsmouth, en el sur de Inglaterra, durante una protesta bajo fuerte vigilancia policial tras los enfrentamientos ocurridos en una primera manifestación el fin de semana pasado.

"Estamos manifestándonos pacíficamente (...) pero estamos hartos: la inmigración ilegal está fuera de control, tiene que parar. Traen a personas de las que no sabemos nada, no conocemos sus antecedentes penales ni su pasado", declaró a la AFP Colin O'Malley, jubilado, en medio de los manifestantes y de numerosas banderas británicas e inglesas.

Otra manifestante, que solo dio su nombre de pila, Lorraine, dijo formar parte de un grupo llamado "Portsmouth Patriots" -en aparente referencia a un grupo de "patriotas" liderado por el activista de extrema derecha Daniel "Tommo" Thomas.

Este último, que indicó en X que no participaría en la manifestación del sábado pese a haberla promovido, había organizado dos protestas el fin de semana pasado.

En ambos casos ciertos manifestantes marcharon con el rostro cubierto y vestidos de negro, y algunos compararon estas movilizaciones con los movimientos fascistas de la década de 1930.

La AFP constató que el sábado ningún manifestante llevaba el rostro cubierto.

Contramanifestación

La organización antirracista Stand Up Against Racism también reunió a varios cientos de personas para una contramanifestación, con numerosas banderas que llevaban el lema "Stop the Far Right" ("Detengan a la extrema derecha").

Para evitar enfrentamientos entre ambas concentraciones, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad en los extremos del recorrido.

A media tarde se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes contra la inmigración, y una persona fue detenida por dañar un vehículo policial, según la agencia Press Association.

Los manifestantes se dispersaron alrededor de las 15H00 GMT, constató la AFP.