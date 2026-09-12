Fiscalía francesa se desmarca de hipótesis de acto deliberado tras descarrilamiento de un tren

Personas, incluidos agentes de la SNCF, caminan alrededor del tren accidentado en Cléon, en el noroeste de Francia, el 12 de septiembre de 2026, un día después de que un tren que transportaba a 180 pasajeros descarrilara, dejando 44 personas heridas. ( AFP/ GUILLAUME SALIGOT )

La investigación sobre el descarrilamiento el viernes de un tren en el noroeste de Francia, que dejó 44 heridos, estudió la posibilidad de un acto deliberado pero el sábado la fiscalía pidió prudencia respecto a las causas del accidente.

"En esta fase, ningún elemento permite hablar de un acto 'malintencionado' cometido con el objetivo deliberado de hacer descarrilar el tren, y por tanto mucho menos de un 'atentado'", subrayó el fiscal de Ruan, Sébastien Gallois.

Un trozo de riel presente en la vía podría haber causado el accidente, en el que una joven de 18 años resultó gravemente herida, según la fiscalía.

Sin embargo, las causas de la presencia de este objeto en la vía siguen siendo "desconocidas" y la investigación continúa, precisó la misma fuente.

Hipótesis más probable

Hervé Morin, presidente de la región de Normandía, había dicho en la mañana de este sábado que "la hipótesis más probable hoy es que se trate de un acto que no es simplemente deliberado, sino que puede calificarse de criminal. La locomotora se dio vuelta".

El tramo de riel, "que se estima entre 250 y 300 kilos", no "llegó así como así a la vía, teniendo en cuenta que un tren pasó una hora antes y no hubo trabajos entretanto", declaró.

Precisó además que en ese tramo la velocidad máxima era de 120 km/h.

El descarrilamiento del tren regional (TER), que transportaba a 186 pasajeros, ocurrió en Normandía, a la altura del municipio de Cléon.

En total, 44 personas resultaron heridas, entre ellas la joven, que se encontraba "en estado crítico" pero cuya vida ya no corre peligro. Se desplegó un importante operativo de emergencia, con 130 bomberos, cinco equipos médicos y 80 vehículos.