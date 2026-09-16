Francia registró casi 8,000 muertes adicionales durante el verano abrasador de 2026

La torre Eiffel fue cerrada un martes de junio pasado a consecuencia de la ola de calor que azota París y el conjunto de Francia. ( EFE )

El verano más caluroso en Francia desde 1900, marcado por una sucesión de olas de calor récord, provocó casi 8,000 muertes adicionales, informaron las autoridades sanitarias tras la publicación de las últimas estadísticas este miércoles.

La cifra de 7,919 muertes adicionales registradas entre finales de mayo hasta el 20 de agosto, no es definitiva y podría aumentar a medida que se incorporen los datos de las últimas semanas del verano, indicó la autoridad francesa de salud pública.

Se registraron 817 muertes en exceso entre el 27 de julio y el 20 de agosto, que se suman a 5,764 muertes en exceso del 17 de junio al 2 de julio, 1,243 del 3 al 20 de julio y 95 durante un repunte de la ola de calor a principios de verano, del 24 al 28 de mayo.

Un país poco preparado para el calor

Es demasiado pronto para vincular directamente todas las muertes a la ola de calor, pero este balance ofrece una ilustración contundente del costo que han tenido las olas de calor estivales en un país donde las infraestructuras y el estilo de vida están, en general, poco preparados para afrontar el calor extremo.

"Este verano de 2026 fue completamente sin precedentes, con episodios de ola de calor casi continuos", declaró a la AFP Guillaume Boulanger, responsable de la unidad de entornos de vida y trabajo de la autoridad francesa de salud pública.

El fenómeno de este año hizo recordar a los franceses la ola de calor de 2003, que golpeó en plenas vacaciones de verano, cuando los hospitales con poco personal y un gran número de ancianos se quedaban solos. Aquel episodio dejó alrededor de 15,000 muertes.

Pero según la agencia meteorológica francesa, el verano de 2026 fue el más caluroso desde 1900, superando al de 2003 y a otro episodio de calor intenso en 2022.

El cambio climático, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas asociada a las actividades humanas, aumenta la probabilidad de experimentar episodios de ola de calor extremadamente intensos, prolongados y geográficamente extensos.

Este año en Francia, las personas mayores fueron las más afectadas, con un gran número de muertes entre el 14 y el 16 de agosto, justo después de los días más calurosos.

Pero la ola de calor más mortífera fue el primer gran episodio, del 17 de junio al 2 de julio, que se produjo antes del inicio de las vacaciones de verano y cuando la actividad educativa, empresarial y laboral seguía a ritmo completo en Francia, según indicó la autoridad.