La izquierda logra una estrecha victoria en elecciones de Suecia

La líder del Partido Socialdemócrata, Magdalena Andersson, habla durante la fiesta de seguimiento de la noche electoral del partido en el Stockholm Waterfront Conference Center de Estocolmo, Suecia. ( EFE/EPA/JONAS EKSTROMER )

El bloque de centroizquierda hasta ahora en la oposición en Suecia obtuvo una ajustada victoria en las elecciones legislativas una vez completado el recuento este jueves, aunque enfrenta arduas negociaciones para poder formar gobierno.

Apenas tres diputados y 50,000 votos separaron a los cuatro partidos del bloque de izquierdas, liderados por los socialdemócratas de Magdalena Andersson, frente al bloque de derechas del primer ministro Ulf Kristersson, que incluye al partido antiinmigración Demócratas de Suecia.

Después de la divulgación de los resultados por parte de la autoridad electoral, el primer ministro saliente Kristersson anunció su dimisión del cargo que ocupaba desde 2022.

"Ahora corresponde al presidente del Parlamento dirigir los próximos pasos en el proceso de formación de un nuevo gobierno", dijo el dirigente conservador en X.

Sin embargo, la oposición está profundamente dividida por diferencias ideológicas, con lo que Andersson deberá mostrar habilidad negociadora y diplomacia para unificar el bloque.

Diferencias entre partidos

Primera mujer en gobernar Suecia (2021-2022) y ministra de Hacienda durante siete años, la dirigente socialdemócrata de 59 años tiene reputación de tecnócrata implacable, con un estilo directo y sin rodeos.

Su principal obstáculo será limar las diferencias entre el Partido de Izquierda y el Partido de Centro, de tendencia liberal, que se opone a que la primera formación obtenga carteras ministeriales.

Las negociaciones podrían prolongarse durante semanas y, si Andersson fracasara, el bloque de derechas tendría su oportunidad para intentar formar una mayoría.

El Parlamento no designará antes del 29 de septiembre, como mínimo, a un nuevo primer ministro encargado de negociar para formar un gobierno.

Después de las elecciones de 2022, se necesitaron 37 días para formar un gobierno, y 134 días después de los comicios de 2018.