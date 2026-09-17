Nueve países europeos superan récord de sequía en agosto, según un análisis de la AFP

La imagen ilustra la dimensión de la sequía en el Reino Unido, uno de los países afectados por la falta de lluvias. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

Nueve países europeos registraron su agosto más seco desde que existen registros debido a un verano sofocante intensificado por el cambio climático, según un análisis de la AFP basado en cifras del Observatorio Europeo de la Sequía (EDO).

Nunca desde que el EDO comenzó a recopilar estos datos en 2012 Austria, Bélgica, Bosnia, Francia, Hungría, Luxemburgo, Serbia, Eslovaquia y Suiza habían registrado un agosto tan seco, muestran las cifras del EDO.

Sin agua en agosto

En promedio, 58% del territorio de la Unión Europea, es decir casi 2.5 millones de kilómetros cuadrados, se vio afectado por la falta de agua en agosto.

Esto representa 25 puntos porcentuales más que el promedio para este mes entre 2012 y 2025, aunque todavía está por debajo del récord de 63% registrado en agosto de 2022.

Europa Central fue la región más afectada. Dos tercios de Hungría y un tercio de Eslovaquia y Serbia se encontraban bajo el nivel más alto de alerta por sequía del EDO en agosto.

Basada en observaciones satelitales, la alerta del Observatorio Europeo de la Sequía toma en cuenta tres parámetros: precipitaciones, humedad del suelo y estado de la vegetación.

Según un estudio del consorcio científico Climameter publicado el jueves, "un período seco de tres meses tan severo como la sequía europea de junio-agosto de 2026 es ahora aproximadamente tres veces más probable que ocurra que en el pasado (1950-1987)".