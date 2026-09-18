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Francia - Colombia - trata de mujeres
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Condenan a 13 personas en Francia por obligar a prostituirse a mujeres colombianas

Las mujeres debían firmar además un "reglamento interior" que preveía un régimen de castigos y multas, y estaban obligadas a pagar por todo: alimentos, preservativos e incluso cocaína rosa que la red les alentaba a consumir

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    Condenan a 13 personas en Francia por obligar a prostituirse a mujeres colombianas
    Mujeres colombianas eran tratadas como "princesas", según uno de los detenidos. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La justicia francesa condenó este viernes a hasta 10 años de prisión a 13 miembros de una red que obligaba a prostituirse a mujeres que reclutaban en Colombia con la promesa de un empleo en la limpieza o en la hostelería.

    La organización alojaba a las jóvenes en apartamentos y hoteles alquilados en el sur de Francia y en España, les confiscaba sus pasaportes y las obligaba a pagar un "derecho de entrada" de 1,500 euros (1,719 dólares).

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    Las mujeres debían firmar además un "reglamento interior" que preveía un régimen de castigos y multas, y estaban obligadas a pagar por todo: alimentos, preservativos e incluso cocaína rosa que la red les alentaba a consumir.

    Por estos hechos, un tribunal de Marsella, en el sureste de Francia, condenó a 13 personas, entre ellas seis colombianos, a penas de entre dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel.

    "Eran tratadas como princesas"

    La mayor condena fue para el líder de la red, Alejandro Lara Quesada, un hombre de 38 años que fue expulsado en 2007 de la Legión Extranjera francesa y que, durante el juicio, aseguró que las mujeres eran "tratadas como princesas".

    • "Quieren hacernos creer en el Paradise Club, donde las chicas supuestamente tendrían libertad de elección, pero la realidad es que solo recuperan migajas y son tratadas como mercancía", sostuvo el miércoles la fiscal.

    Según el testimonio de las víctimas, varios hombres las vigilaban en los apartamentos y cuando salían a la calle. Algunas denunciaron actos de violencia e incluso una violación por miembros de la red.

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