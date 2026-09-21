Merz promete mantener el gobierno por el "futuro democrático" de Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz observa su discurso durante un debate en el parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín, Alemania. ( EFE/EPA/CLEMENS BILAN )

El canciller conservador alemán Friedrich Merz prometió este lunes mantener su gobierno con los socialdemócratas por el "futuro democrático" de Alemania después de su contundente derrota en elecciones regionales frente a la ultraderecha y a la izquierda radical.

"Estamos decididos a estar a la altura de las responsabilidades históricas a las que se enfrenta nuestro país. Se trata ni más ni menos que del futuro democrático" de Alemania, declaró Merz a periodistas refiriéndose a la coalición entre su partido de centroderecha, la CDU, y el SPD, de centroizquierda.

Rumbo de reformas

El domingo, Merz, que lleva solo 16 meses en el cargo, aseguró que mantendrá el rumbo de sus reformas a pesar de su gran impopularidad y de las derrotas electorales.

Los socialdemócratas están dispuestos a seguir en el gobierno pero piden cambios, sobre todo en lo relativo a las pensiones.

Merz no quiso pronunciarse sobre los cambios que habría que introducir.

"Quiero hablar con los socialdemócratas, con los dos líderes del partido, sobre cómo vamos a seguir trabajando juntos. Pero seguir trabajando juntos es, en mi opinión, lo correcto", afirmó.

Según él, su Ejecutivo ha mejorado la economía, que lleva años en crisis debido, principalmente, a la competencia china y a los precios altos de la energía.

"Sabemos que todo esto aún no es suficiente. Sabemos que tenemos un grave problema de apoyo, que ya no conseguimos llegar a una parte importante de la población", añadió.