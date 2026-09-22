Más de 2 toneladas de cocaína incautadas en un velero frente a costas españolas

Imagen de archivo de cocaína incautados en una operación en Europa. ( ÁRCHIVO/EFE )

Unas 2.1 toneladas de cocaína fueron incautadas a bordo de un velero interceptado a unas 400 millas náuticas de la costa española por las autoridades aduaneras, informó el martes la Aduana francesa en un comunicado.

Los cuatro tripulantes detenidos eran de Argentina, Uruguay, Colombia y Albania.

La embarcación, de 14 metros y con bandera polaca, transportaba 70 paquetes de cocaína cuando fue interceptada el 14 de septiembre por el Petrel I, un buque de la aduana española.

Un seguimiento previó

Según la Aduana francesa, se sospecha que el ciudadano albanés había recibido el encargo de parte de la organización criminal destinataria del cargamento.

La embarcación estaba en la mira de los investigadores desde hacía varios meses. Detectada en junio en un puerto de Cataluña, despertó aún más la atención en julio después de salir al mar sin activar su sistema de identificación automática (AIS), pese a que su uso es obligatorio.

Las investigaciones realizadas en tierra también llevaron a identificar a otros dos sospechosos en España. Uno, detenido en Girona, al se le habría encargado de encontrar embarcaciones que pudieran ser utilizadas por los traficantes.

El otro, "actualmente prófugo y buscado activamente", es sospechoso de haber vigilado las embarcaciones para alertar sobre una posible intervención de las autoridades.

La investigación continúa bajo la autoridad de la Audiencia Nacional.

La propiedad del velero también está siendo verificada con las autoridades polacas, a las que recurrieron los investigadores españoles.

Esta incautación se enmarca en la lucha contra la "ruta atlántica de la cocaína" y permite conocer el modus operandi de un grupo criminal especializado en transportar drogas utilizando veleros particulares desde Sudamérica hacia Europa.