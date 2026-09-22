La UE sigue sin acuerdo sobre la retirada de dos oligarcas rusos de su lista de sanciones

La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze, interviene durante una rueda de prensa junto a la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, con motivo de una reunión bilateral centrada en cuestiones de seguridad en la región nórdico-báltica, en Estocolmo (Suecia). ( EFE/EPA/LARS SCHRODER )

La Unión Europea seguía este martes sin alcanzar un acuerdo sobre la renovación de sus sanciones contra Rusia por la petición de Francia y Luxemburgo de retirar de la lista a dos oligarcas rusos.

Se trata de los empresarios Alisher Usmanov (que también tienen nacionalidad uzbeka) y de Mijaíl Fridman.

Aunque oficialmente el gobierno francés justifica su demanda de levantar las sanciones a Usmanov por cuestiones de "seguridad nacional", según el Financial Times la petición está vinculada a un posible acuerdo de liberación de prisioneros de ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán.

Por su parte, Luxemburgo pide retirar a Fridman de la lista. El magnate reclama al país 15,000 millones de euros (17,000 millones de dólares) por haber congelado sus activos en virtud de las sanciones de la UE. Las autoridades luxemburguesas temen que, si solo se retira a Usmanov de la lista y no a Fridman, esto le dé argumentos legales a su favor en el litigio.

Sin embargo, la decisión, que necesita el voto unánime de los 27 países del bloque, está paralizada desde que Letonia anunció su oposición el lunes por la noche.

"La postura del gobierno letón ha sido inquebrantable. Las sanciones de la UE contra Rusia deben reforzarse, no debilitarse", escribió en las redes sociales la ministra de Relaciones Exteriores, Baiba Braze.

El objetivo de la UE es prorrogar tres años las sanciones contra casi 3,000 personas y entidades relacionadas con la guerra en Ucrania. Pero, si se mantiene el bloqueo de Letonia, podrían quedar sin efecto a medianoche de este martes.

"Inaceptable"

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, condenó la posibilidad de que la UE levante las sanciones a empresarios considerados cercanos al Kremlin y afirmó que la "retirada de la lista es inaceptable y envía una señal equivocada a Moscú en un momento en que la presión debe aumentar".

Por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dio las gracias a Letonia por "mantener el frente jurídico contra la guerra de agresión contra Ucrania".

"Cada crimen contra los ucranianos que viven en paz tiene un nombre. Y mientras continúe esta guerra, esos nombres deben figurar en las listas de sanciones", escribió en las redes sociales.

Rusia pidió al contrario que se levanten las sanciones a todos los empresario rusos.

"Consideramos que estas sanciones deben levantarse tanto para Usmanov como para Fridman y para todos los empresarios rusos, así como para todos los ciudadanos rusos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, instó el lunes a los Estados miembros del bloque a mantener las medidas contra Rusia por la guerra en Ucrania.

"Las sanciones son un pilar central de nuestra respuesta a la guerra rusa" para impedir el financiamiento del conflicto, y "necesitamos esa estabilidad", declaró Kallas a periodistas durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La lista de la UE incluye sanciones a figuras clave como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

Usmanov, un magnate de los metales, y Fridman, un empresario del sector bancario, fueron incluidos en la lista de sanciones poco después de la invasión rusa de Ucrania en 2022 porque, según la UE, sus empresas proporcionan importantes ingresos al Kremlin.