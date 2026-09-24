Los incendios arrasaron 98,000 hectáreas en Francia, un récord desde 1976

Uno de los megaincendios registrados en Francia durante el verano. ( EFE/ CUENTA OFICIAL DE X DEL MINISTERIO DE LOS EJÉRCITOS Y DE LOS ANTIGUOS COMBATIENTES )

Unas 98,000 hectáreas fueron arrasadas en Francia durante el verano boreal en cerca de 21,000 incendios, un nivel cinco veces superior a la media de los últimos 20 años y un récord desde 1976, reveló el jueves la Oficina Nacional de Bosques (ONF).

Es "excepcional", según Juliette Faivre, directora de la ONF en la región de Isla de Francia-Este, quien precisó, no obstante, que 97% de los incendios se extinguen antes de afectar 10 hectáreas.

La responsable habló con la prensa en el bosque de Fontainebleau, al sur de París, que perdió durante el verano 2,000 hectáreas a causa de las llamas.

Un récord contra la naturaleza

Este balance, que deberá precisarse en las próximas semanas, incluye los incendios forestales, pero también las superficies agrícolas y los espacios naturales.

Solo en cuanto a superficie forestal, con 76,000 hectáreas que quedaron efectivamente quemadas este año, 2026 es un año récord desde que existen estadísticas precisas sobre este tipo de fenómenos, precisó a la AFP Christophe Chantepy, experto de la ONF en prevención y lucha contra los incendios forestales.

La media anual de los últimos 20 años es de 12,700 hectáreas.

Los datos se recopilan de manera precisa desde 1973. El récord de superficie forestal quemada sigue siendo, por el momento, el registrado en 1976, con al menos 80,000 hectáreas.

Además, también fue el año en que se registró la mayor cantidad total de "superficies vegetales" quemadas contabilizando bosques, espacios naturales y zonas agrícolas con cerca de 100,000 hectáreas.

Después de los incendios, los bosques afectados siguen siendo muy sensibles a los agentes patógenos, especialmente los que se vieron debilitados por la sequía.

Harán falta entre 50 y 60 años para recuperar árboles de la altura de los que fueron quemados.