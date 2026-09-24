Petroleros incautados por EE.UU. que transportan crudo iraní cruzan el Atlántico, según rastreador

Los buques petroleros están en el centro de la confrontación de EE.UU. e Irán. ( EFE )

Tres petroleros vinculados a Irán, incautados por Estados Unidos y que transportan cerca de 6 millones de barriles de crudo iraní, se encuentran este jueves en el océano Atlántico, según datos de seguimiento marítimo.

Las embarcaciones no tenían un destino consignado, pero el sitio especializado en rastreo de navíos TankerTrackers afirmó el miércoles en X que se dirigían hacia Estados Unidos.

"Casi 6 millones de barriles (valorados en cerca de 600 millones de dólares) de crudo iraní incautado están cruzando discretamente el océano Atlántico rumbo a Estados Unidos", señaló la publicación.

Sanciones de los buques

Los tres buques están sancionados por Estados Unidos en el marco de programas destinados a limitar las exportaciones petroleras de Irán.

Fueron incautados después de que Estados Unidos iniciara un bloqueo de puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz.

Dos de los petroleros, el Majestic X y el Tifani, incautados en abril, se encuentran actualmente frente a la costa norte de Brasil, según la plataforma de monitoreo Kpler.

El tercer petrolero, el Lenore, ingresó al Atlántico el martes vía el Cabo de Buena Esperanza, según su trayectoria GPS mostrada por Kpler.

Este navío fue incautado por Estados Unidos a comienzos de junio en el océano Índico.

El Pentágono describió la incautación de esos barcos como un esfuerzo para "interrumpir redes ilícitas e interceptar embarcaciones sancionadas que proporcionan apoyo material a Irán", en publicaciones realizadas en X