La UE seguirá condenando a Rusia en el G20 con o sin la presencia de Putin
Desde 2022, la UE ha utilizado de "manera constante y enérgica las reuniones del G20 para condenar la invasión a gran escala de Rusia
La Unión Europea seguirá condenando la invasión rusa de Ucrania en el G20, con o sin la participación del presidente ruso Vladimir Putin, afirmó el jueves uno de sus portavoces.
El Kremlin afirmó este jueves que va a "estudiar" la invitación que hizo el presidente estadounidense Donald Trump a su homólogo Vladimir Putin para que participe en la cumbre del G20 prevista en diciembre en Estados Unidos.
Desde 2022, la UE ha utilizado de "manera constante y enérgica las reuniones del G20 para condenar la invasión a gran escala de Rusia y pedir que le ponga fin", afirmó el portavoz Olof Gill a periodistas.
Un bloque dividido
"Lo que puedo decir hoy es que este enfoque, desde la perspectiva de la Unión Europea, continuará, independientemente de los participantes en cualquier reunión del G20", añadió.
- Rusia sigue siendo miembro del G20 y tiene derecho a participar en sus reuniones, explicó.
- El G20 es también un "foro esencial para abordar los desafíos mundiales existentes y futuros, algunos de los cuales han sido creados precisamente por la guerra emprendida por Rusia contra Ucrania", como la crisis energética o alimentaria, declaró el portavoz de la UE.
La próxima cumbre
La cumbre del G20 se celebrará en Miami los próximos 14 y 15 de diciembre.
Este año Estados Unidos ocupa la presidencia rotatoria de este foro de cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.
Entre sus miembros figuran Francia, Alemania y el Reino Unido, tres países aliados de Ucrania en el conflicto lanzado por Moscú hace más de cuatro años y medio.