La UE seguirá condenando a Rusia en el G20 con o sin la presencia de Putin

Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami en diciembre. ( EFE/EPA/BRYAN MEADE )

La Unión Europea seguirá condenando la invasión rusa de Ucrania en el G20, con o sin la participación del presidente ruso Vladimir Putin, afirmó el jueves uno de sus portavoces.

El Kremlin afirmó este jueves que va a "estudiar" la invitación que hizo el presidente estadounidense Donald Trump a su homólogo Vladimir Putin para que participe en la cumbre del G20 prevista en diciembre en Estados Unidos.

Desde 2022, la UE ha utilizado de "manera constante y enérgica las reuniones del G20 para condenar la invasión a gran escala de Rusia y pedir que le ponga fin", afirmó el portavoz Olof Gill a periodistas.

Un bloque dividido

"Lo que puedo decir hoy es que este enfoque, desde la perspectiva de la Unión Europea, continuará, independientemente de los participantes en cualquier reunión del G20", añadió.

Rusia sigue siendo miembro del G20 y tiene derecho a participar en sus reuniones, explicó.

El G20 es también un "foro esencial para abordar los desafíos mundiales existentes y futuros, algunos de los cuales han sido creados precisamente por la guerra emprendida por Rusia contra Ucrania", como la crisis energética o alimentaria, declaró el portavoz de la UE.

La próxima cumbre

La cumbre del G20 se celebrará en Miami los próximos 14 y 15 de diciembre.

Este año Estados Unidos ocupa la presidencia rotatoria de este foro de cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

Entre sus miembros figuran Francia, Alemania y el Reino Unido, tres países aliados de Ucrania en el conflicto lanzado por Moscú hace más de cuatro años y medio.