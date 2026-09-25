León XIV advierte en Francia contra las "derivas" de la ciencia y de la IA

El papa León XIV advirtió este viernes del riesgo de perder nuestra humanidad en medio del 'paraíso de las máquinas', al inicio de una visita a Francia de cuatro días, en un contexto de preocupación sobre la inteligencia artificial.

Asimismo, criticó prácticas como la gestación subrogada y la eutanasia, una 'oferta de muerte programada', asegurando que se trata de 'derivas' de la ciencia que no están guiadas por la conciencia.

Es la primera visita oficial en 18 años de un papa a este país, que ha hecho de la laicidad una de sus enseñas.

Visita y recepción

Sin embargo, las campanas de las iglesias de Francia repicaron durante siete minutos cuando aterrizó el avión del papa, que podría reunir en las calles de París hasta un millón de personas.

'Acabo de llegar y ya siento la efervescencia', comentó a AFP Marion Desjars, una estudiante de psicología de Angers, en el centro-oeste de Francia, que acudió a la capital.

A su llegada, el pontífice estadounidense-peruano fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, vestida de negro, y con honores militares.

Su primera parada fue en el Palacio del Elíseo, donde el líder espiritual de 1.400 millones de católicos instó a 'formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno', para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

El sumo pontífice ya había dedicado en mayo su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', a la IA, una tecnología que llamó a 'desarmar' para 'impedirle el dominio sobre lo humano'.

Justo antes, Macron abogó por establecer una 'organización internacional' para que los 'modelos más avanzados' de inteligencia artificial no terminen 'en manos de unos pocos'.

Muerte programada

En su discurso, León XIV condenó 'las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos' y 'la oferta de una muerte programada'.

Francia fue el primer país en inscribir la 'libertad garantizada' a abortar en su Constitución y en julio aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

'La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano', señaló el papa.

Se espera que un millón de personas sigan al pontífice durante sus dos días en París, donde se ven carteles dándole la bienvenida en las iglesias y ya se desplegó una gran carpa para su misa el sábado en los Campos Elíseos.

'Estamos bien contentos de estar cerca de él y transmitirle nuestra alegría', aseguró Carmen Quintana, una 'emocionada' jubilada de 71 años y vicemayordoma de la Hermandad peruana de Cargadores del Señor de los Milagros de París.

Su hermandad llamó a la comunidad latinoamericana a acoger con 'banderas, música y baile' al pontífice, que en noviembre viajará a Uruguay, Argentina y Perú.

- 'Sed espiritual' -

Tras su visita al Elíseo, visitará la sede de la Unesco y se dará el primer baño de masas a bordo de su papamóvil a lo largo de 2,5 kilómetros por el centro de París hasta Notre-Dame, con una temperatura estival.

Como en España en junio, la jornada terminará con una vigilia con jóvenes en el mítico Estadio de Francia, al norte de París, donde se esperan 80.000 participantes de entre 17 y 35 años, así como canciones pop y conversaciones con León XIV.

Esta visita en tres etapas -París, Lourdes y Metz- movilizará un fuerte dispositivo de 15.000 policías y gendarmes y costará 27 millones de euros (unos 30 millones de dólares).

Desde la acogida de migrantes hasta la paz en Europa, el pontífice abordará una amplia gama de temas, siete meses antes de una elección presidencial en Francia muy abierta que la extrema derecha lidera en los sondeos.

El viaje también tiene lugar en un momento decisivo para la Iglesia en Francia, dividida entre la caída de la práctica religiosa y el aumento de los bautismos de jóvenes desde hace cinco años.

'Tener una presencia que te guía hace que sea más fácil sobrevivir en este mundo. Somos una generación de jóvenes en busca de sentido', dijo a AFP Lucie De Almeida, una estudiante de 24 años cuyos padres dejaron en sus manos la decisión de bautizarse.

Preguntado en el avión sobre el renovado auge de la espiritualidad católica en Francia, León XIV celebró esta 'sed espiritual'.

La visita continuará sábado y domingo en Lourdes, donde se reunirá con víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia, y terminará en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.